Son dakika... Venezuela'da darbe girişimi: Darbeci Guaido ve Maduro taraftarları arasında çatışma 30.04.2019 14:14

Venezuela'da aylardır süren kriz darbe girişimine dönüştü. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Twitter hesabından darbe girişimini başlattıklarını duyurdu. Başkent Caracas'ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu. Darbe çağrısı sonrası darbeci Guaido ve Başkan Maduro taraftarları arasında sıcak çatışmalar yaşandı. İşte o anlar...