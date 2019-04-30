Venezuela'da asker sokağa indi

Venezuela'da aylardır süren kriz darbe girişimine dönüştü. Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Twitter hesabından darbe girişimini başlattıklarını duyurdu. Başkent Caracas'ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu.
Venezuela'da asker sokağa indi30.04.2019 14:27
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