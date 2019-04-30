Venezuela'da Guaido'dan darbe çağrısı

Venezuela'da ABD destekli muhalif lider Juan Guaido canlı yayında darbe çağrısı yaptı. ABD'nin desteği ile Maduro'yu devirmeye çalışan Guaido, başkent Caracas'taki bir askeri üste "bütün askerleri Maduro yönetimini devirmeye" çağırdı. Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.
Venezuela'da Guaido'dan darbe çağrısı30.04.2019 13:43
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