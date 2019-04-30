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2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye ve Donald Trump...

En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin; Baba Vanga... Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri açıklanmış ve Trump'ın hastalığıyla ilgili bir kehanette bulunmuştu. Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2019 kehanetlerinde en çok dikkat çekeni ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye hakkında olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın 2019 ve tüm kehanetleri.

30.04.2019 21:02 - Son Güncelleme: 30.04.2019 21:32
2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye ve Donald Trump...

Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkıp, söyledikleri ile dünyayı etkileyen bir kadın. Ne dediyse çıkan ve dedikleri doğru olmaya devam ederse sonumuzun pek hayırlı olmayacağı açık olan bir kadın, Baba Vanga. Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'nin tuttuğu belirtiliyor.

Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı.

2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye ve Donald Trump...

2019 İÇİN KEHANETLERİ DÜNYAYI SALLAYACAK

Gözleri görmeyen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2019 yılına dair tahminleri ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, dünyanın kelimenin tam manasıyla kaynayacağını gösteriyor.

2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye ve Donald Trump...

BABA VANGA'NIN 2019 KEHANETLERİ

Gözleri görmeyen Bulgar kahin, yeni yılda mega tsunami bekliyor.

2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye ve Donald Trump...

2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylüyor.

2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye ve Donald Trump...

Baba Vanga, Rusya'ya bir meteor düşeceğini tahmin ediyor.

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