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Venezuela'da darbe girişimi! Siyasi yasaklı Leopoldo Lopez'de destek verdi

30.04.2019 14:04

Venezuela'da ABD destekli Juan Guaido, canlı yayında askerleri sokağa davet ederek darbe çağrısı yaptı. Siyasi yasaklı olan eski Belediye Başkanı Leopoldo Lopez'in de ev hapsinden çıkarılarak serbest bırakıldığı açıklanırken, Lopez de Guaido'nun darbe çağrısına destek verdi.


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