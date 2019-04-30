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CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), genç ajan adaylarına ulaşabilmek için 4 gün önce Instagram'da hesap açtı. Hesap kısa sürede 100 bin takipçinin üzerine çıktı. İlk paylaşımlarındaki şifreler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte CIA'nın paylaştığı fotoğraftaki 10 gizli mesaj...

30.04.2019 09:28 - Son Güncelleme: 30.04.2019 09:32
CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj

CIA'in Instagram'da yapılan ilk paylaşımında CIA ofisinden sıradan bir masa gibi görünüyordu.

CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj

Ancak bu masada gözlerden kaçan masada birçok gizli mesajın yer aldığıydı. İşte o şifreler...

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CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj

1. Bitki

CIA'in paylaştığı fotoğraftaki 10 gizli mesaj Fotoğrafta yer alan bitki, CIA'in yabancı istihbarat 'köklerini' anlatan alaycı bir benzetme.

CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj

2. Saat

CIA'in paylaştığı fotoğraftaki 10 gizli mesaj Masadaki saat 11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'ne ilk uçağın çarptığı 8:46'yı gösteriyor.

CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj

3. Çin Haritası

CIA'in paylaştığı fotoğraftaki 10 gizli mesaj ABD'nin Asya'daki ana rakibi Çin'in haritası.

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