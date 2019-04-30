CIA Instagram'da hesap açtı! İşte paylaşılan fotoğraftaki 10 gizli mesaj
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), genç ajan adaylarına ulaşabilmek için 4 gün önce Instagram'da hesap açtı. Hesap kısa sürede 100 bin takipçinin üzerine çıktı. İlk paylaşımlarındaki şifreler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte CIA'nın paylaştığı fotoğraftaki 10 gizli mesaj...
30.04.2019 09:28
- Son Güncelleme: 30.04.2019 09:32
Ancak bu masada gözlerden kaçan masada birçok gizli mesajın yer aldığıydı. İşte o şifreler...
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