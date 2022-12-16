Uluslararası gazeteci Marion Sendker’den çarpıcı Batı medyası analizi: PKK yanlısı ve tek taraflı haberler yapılıyor

Soru: PKK'nın bir terör örgütü olduğu gerçeği kasten mi görmezden geliniyor?

Sendker: Objektif ve tarafsız olma gerekliliğinin farkındalar. Fakat bilginin ve gerçeklerin toplanma şekli taraflı.

Almanya'da yaşayan çok sayıda Kürt ve Türk bulunuyor. Onlar da bu konularda çalışıyorlar. Fakat bu konuda yaptıkları çalışmalarda her zaman olmasa da çoğunlukla belli bir anlatı kopyalanarak alınıyor. Bu kişi tabii ki çatışmayı normal bir Almandan daha iyi bilecektir fakat onların görüşleri de tek taraflı olabilir. "Türk olsun Kürt olsun, bu kültürden gelen bir insan var. O bilir." gibi bir eğilim var belki de. Yani biz bu insanı referans olarak alıyoruz ve sorgulamıyoruz.

Soru: PKK konusunda Batılı gazeteciler aktivizmle gazeteciliği birbirine mi karıştırıyor?

Sendker: Bence gazetecilik ve aktivizm arasında çok ince bir çizgi var. Almanya'da ve Batı Avrupa'da gördüğümüz üzere bu çizginin dışarıdaki aktivistler tarafından suistimal edilme riski her zaman mevcut. Bazı gazeteci muhitlerinde, aslında PKK ideolojisini ve de propagandasını yayan Kürt kültür evleriyle veya gruplarıyla bağlantılı insanlar olduğunu görüyoruz. Bu insanlar gazetecilere azami surette yaklaşmaya çalışıyorlar. Onlarla, sanki sadece Türkiye'de, Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta var olan homojen bir grupmuş gibi Kürt insanının durumu hakkında konuşuyorlar ve gazetecileri bu konu hakkında haber yapmaya çağırıyorlar. Onlara özgürlük, demokrasi, kadın ve işçi hakları için savaştıklarını söylüyorlar ve birkaç yıldır iklim değişikliğine karşı mücadeleyi de bu listeye eklediler. Bu, Batı Avrupa ve Alman gazeteciliğinde son derece karşılığı olan bir konu. Çünkü bu gazetecilerin çoğu suç teşkil eden konuları keşfetmeleri gerektiğini veya iyi bir amaç için, bu iyi amaç ne olursa olsun, savaşmaları gerektiğini düşünüyorlar.