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Haberler Dünya İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KIZILELMA Yunanistan'ın da gündemindeydi. Yunan basını ABD ile Türkiye arasında F-16 meselesini yeniden gündeme getirerek "F-16'lar ne olacak?" sorusunu sordu.

15.12.2022 10:04 - Son Güncelleme: 15.12.2022 10:04
İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Türkiye'nin attığı her adımı tek tek takip eden Yunan basınında da Kızıl Elma'ya yer verildi. Haberde Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Ayrıca haberde Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına da yer verildi. Bayraktar sosyal medya hesabından Kızıl Elma'yı paylaşarak "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" sözlerine yer vermişti.

İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Yunan basını sonrasında klasik sorusuna dönerek ABD'den alınmasının gündemde olduğu F-16'ları sordu. "Peki F-16'lar?" denilen haberde Mora Üniversitesi'nden bir akademisyenin Türkiye'ye er ya da geç F-16'ların verileceği ihtimalinin olduğunu söylediğinin altı çizildi.

İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Haberde "ABD'nin Türkiye ile müzakere F-16'ları ya da başka bir şeyi Türkiye'ye vermesi çok muhtemel. Bu, ABD'nin kalıcı yaklaşımı ve bundan etkilenmemeliyiz" sözlerine yer verildi.

İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!

Aynı zamanda haberin devamında Yunanistan'ın açıklarını büyük ölçüde kapattığı ve kapatmaya da devam ettiğinin altı çizildi.

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