İlk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA Yunan basınında!
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KIZILELMA Yunanistan'ın da gündemindeydi. Yunan basını ABD ile Türkiye arasında F-16 meselesini yeniden gündeme getirerek "F-16'lar ne olacak?" sorusunu sordu.
15.12.2022 10:04 - Son Güncelleme: 15.12.2022 10:04
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.
Aynı zamanda haberin devamında Yunanistan'ın açıklarını büyük ölçüde kapattığı ve kapatmaya da devam ettiğinin altı çizildi.