The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America şokta! Twitter bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı! Elon Musk nedenini açıkladı
Twitter, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldı. Musk'ın tweetinde, "Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun." ifadesi yer aldı.
Twitter, yeni sahibi Elon Musk yönetimindeki sosyal medya hizmetinin yaptığı son değişiklikle Perşembe günü yaklaşık yarım düzine önde gelen gazetecinin hesaplarını askıya aldı.
Askıya alınan hesaplar arasında The New York Times'tan Ryan Mac; The Washington Post'tan Drew Harwell; Bağımsız bir gazeteci olan Aaron Rupar; CNN'den Donie O'Sullivan; Mashable'dan Matt Binder; bağımsız bir gazeteci olan Tony Webster; The Intercept'ten Micah Lee; ve siyasi gazeteci Keith Olbermann. Askıya almaların ortak noktasının ne olduğu belli değildi; her kullanıcının Twitter sayfasında, "Twitter kurallarını ihlal eden" hesapların askıya alındığını belirten bir mesaj yer alıyordu.
Hareketler, Twitter'ın Musk'ınki de dahil olmak üzere devlet kurumlarının, milyarderlerin ve yüksek profilli kişilerin uçaklarını takip eden 25'ten fazla hesabı askıya almasından bir gün sonra geldi. Hesapların çoğu, kamuya açık bilgileri kullanarak Musk'ın özel uçağının konumu hakkında güncellemeler yayınlamak için Twitter'ı kullanan 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve uçuş takibi meraklısı Jack Sweeney tarafından işletiliyordu.
Geçen ay Musk, özel uçağını takip eden hesabın Twitter'da kalmasına izin vereceğini, ancak bunun bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylemişti. O sırada bir tweet'te "İfade özgürlüğüne olan bağlılığım, uçağımdan sonraki hesabın doğrudan kişisel güvenlik riski olmasına rağmen yasaklanmamasına kadar uzanıyor" dedi.
Ancak bu hafta, oğullarından birinin seyahat ettiği bir arabanın "çılgın bir takipçi" tarafından yakalandığını iddia ettikten sonra fikrini değiştirdi. Çarşamba günü Musk, herhangi birinin gerçek zamanlı konum bilgilerini yayınlayan herhangi bir hesabın, fiziksel bir güvenlik ihlali olduğu için askıya alınacağını tweetledi. Bu, gerçek zamanlı konum bilgisi içeren sitelere bağlantı göndermeyi içerir."
Hesapları kapatılan gazetecilerin bir kısmı, özel uçakların takip edildiği hesaplar hakkında yazılar yazmış veya bu hesaplar hakkında tweet atmıştı. Bazıları ayrıca Musk'ı ve onun Twitter'ı sahipliğini eleştiren makaleler yazdı. Birçoğunun platformda on binlerce takipçisi vardı.
Musk, yorum talebine yanıt vermedi ve Twitter, yorum için bir e-postaya yanıt vermedi. Bir tweet'te Musk, Twitter'ın - birinin adresi gibi bilgiler de dahil olmak üzere kişisel belgelerinin paylaşılmasına atıfta bulunan - "doxxing" ile ilgili kurallarının "herkes için olduğu kadar 'gazeteciler' için de geçerli olduğunu" söyledi. Detaylandırmadı.
The Times sözcüsü Charlie Stadtlander, "Bu gece The New York Times'tan Ryan Mac de dahil olmak üzere bir dizi önde gelen gazetecinin Twitter hesaplarının askıya alınması şüpheli ve talihsiz bir durum. Ne The Times ne de Ryan bunun neden olduğuna dair herhangi bir açıklama almadı. Umarız tüm gazetecilerin hesapları eski haline döner ve Twitter bu eylem için tatmin edici bir açıklama yapar." dedi.