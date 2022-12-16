The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America şokta! Twitter bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı! Elon Musk nedenini açıkladı

Hareketler, Twitter'ın Musk'ınki de dahil olmak üzere devlet kurumlarının, milyarderlerin ve yüksek profilli kişilerin uçaklarını takip eden 25'ten fazla hesabı askıya almasından bir gün sonra geldi. Hesapların çoğu, kamuya açık bilgileri kullanarak Musk'ın özel uçağının konumu hakkında güncellemeler yayınlamak için Twitter'ı kullanan 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve uçuş takibi meraklısı Jack Sweeney tarafından işletiliyordu.

Geçen ay Musk, özel uçağını takip eden hesabın Twitter'da kalmasına izin vereceğini, ancak bunun bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylemişti. O sırada bir tweet'te "İfade özgürlüğüne olan bağlılığım, uçağımdan sonraki hesabın doğrudan kişisel güvenlik riski olmasına rağmen yasaklanmamasına kadar uzanıyor" dedi.