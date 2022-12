The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America şokta! Twitter bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı! Elon Musk nedenini açıkladı

Twitter, yeni sahibi Elon Musk yönetimindeki sosyal medya hizmetinin yaptığı son değişiklikle Perşembe günü yaklaşık yarım düzine önde gelen gazetecinin hesaplarını askıya aldı.

Askıya alınan hesaplar arasında The New York Times'tan Ryan Mac; The Washington Post'tan Drew Harwell; Bağımsız bir gazeteci olan Aaron Rupar; CNN'den Donie O'Sullivan; Mashable'dan Matt Binder; bağımsız bir gazeteci olan Tony Webster; The Intercept'ten Micah Lee; ve siyasi gazeteci Keith Olbermann. Askıya almaların ortak noktasının ne olduğu belli değildi; her kullanıcının Twitter sayfasında, "Twitter kurallarını ihlal eden" hesapların askıya alındığını belirten bir mesaj yer alıyordu.