YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş NATO'ya girmek isteyen İsveç'te yan yana

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.
İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.
PKK DESTEKÇİSİ KÜRDO BAKSİ VE FETÖ MİLİTANI BÜLENT KENEŞ YAN YANA
Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek verdi.
Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile FETÖ'cü Bülent Keneş'in yan yana gelip Türkiye aleyhinde yapılan kirli propaganda da kol kola girmeleri YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi olarak gözler önüne serildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kürdo Baksi isimli gazeteci görünümlü militan, haşhaşi Bülent Keneş'e katılımından ötürü teşekkür etti.
Baksi paylaşımında, "Erdoğan'ın iadesini istediği Türk gazeteci Bülent Keneş ve destek veren diğer gazetecilere herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.