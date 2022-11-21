Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2022 22:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 23:30
    ABONE OL

    YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş NATO'ya girmek isteyen İsveç'te yan yana

    YPG/PKK - FETÖ birlikteliği İsveç'te bir kez daha kayıtlara geçti... Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş yan yana gelip Türkiye aleyhinde yürütülen kirli propagandada kol kola girdi. Baksi, etkinliğe katılım sağladığı için haşhaşi Keneş'e teşekkür etti. Bununla da yetinmeyen Kürdo Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti. Takvim.com.tr, PKK - FETÖ birlikteliğini gözler önüne seren detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi!

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

    İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.

    PKK DESTEKÇİSİ KÜRDO BAKSİ VE FETÖ MİLİTANI BÜLENT KENEŞ YAN YANA
    Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek verdi.

    Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile FETÖ'cü Bülent Keneş'in yan yana gelip Türkiye aleyhinde yapılan kirli propaganda da kol kola girmeleri YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi olarak gözler önüne serildi.



    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kürdo Baksi isimli gazeteci görünümlü militan, haşhaşi Bülent Keneş'e katılımından ötürü teşekkür etti.

    Baksi paylaşımında, "Erdoğan'ın iadesini istediği Türk gazeteci Bülent Keneş ve destek veren diğer gazetecilere herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



        KÜRDO VİTES YÜKSELTTİ! NOBEL'E TÜRK BÜYÜKELÇİ YERİNE FETÖ'CÜ KENEŞ ÇAĞIRILSIN
        Bununla da yetinmeyen PKK destekçisi Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti.

        Bu detay PKK - FETÖ birlikteliğinin önemli bir anektodu alarak kayıtlara geçti.

        FETÖ MEDYASINDAN PKK SEMPATİZANINA 'KENEŞ' DESTEĞİ
        Baksi'nin bu çağrısına FETÖ medyasından ise destek gecikmedi.

        Haşhaşilerin beşinci kol aracı Kronos Haber gelişmeyi "İsveçli aydın Baksi: Nobel yemeğinde Türkiye'yi sürgün gazeteci Bülent Keneş temsil etmeli" başlığıyla servis etti.



        İSVEÇ MEDYASI DA FETÖ'CÜ AKLADI
        NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'in medyası da FETÖ'cü Bülent Keneş'e sahip çıktı. Anna Gullberg isimli İsveçli gazeteci, Keneş'i 'işini yapmak isteyen gazeteci' olarak tanımladı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

        Gullberg, "Bu gece ciddi bir tehdit altında yaşayan bir meslektaşımıza destek olmak için Mynttorget'ta toplandık" dedi.



            GÖTEBORG'DA PAÇAVRALAR
            Öte yandan İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

            Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıdı.



            STOCKHOLM'DE REZİL GÖRÜNTÜLER
            Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıttı.

            ELÇİYİ HESABA ÇAĞIRIP 'SOMUT ADIM ATIN' DİYE UYARDIK!
            Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.

            Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.

            Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.


            KRİSTERSSON NE DEDİ, İSVEÇ NE YAPIYOR?
            Bilindiği üzere İsviçre, NATO'ya girmek istiyor. Bu doğrultuda Madrid'de Türkiye - İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü muhtıra imzalandı.

            İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz haftalarda ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirerek Türkiye'yi anladıklarını ve PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini söylemişti.

            Mutabakata ilişkin teminat da veren Kristersson "Tüm taahütlere riayet edeceğiz" şeklinde konuştu.



                SOMUT ADIM YOK, VETO GÖZÜKÜYOR...
                Bugün gelinen son noktada Lozan ve Stockholm'de PKK militanlarının cirit atması, alenen örgütü destek verip Türkiye aleyhine kara propaganda yapması, İsveç'in hala adam akıllı, somut adımlar atmadığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

                Kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, böyle giderse NATO yolunda veto görecek.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
                Haberler Güncel YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş NATO'ya girmek isteyen İsveç'te yan yana
                    SON DAKİKA