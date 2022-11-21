YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş NATO'ya girmek isteyen İsveç'te yan yana





İSVEÇ MEDYASI DA FETÖ'CÜ AKLADI

NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'in medyası da FETÖ'cü Bülent Keneş'e sahip çıktı. Anna Gullberg isimli İsveçli gazeteci, Keneş'i 'işini yapmak isteyen gazeteci' olarak tanımladı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.



Gullberg, "Bu gece ciddi bir tehdit altında yaşayan bir meslektaşımıza destek olmak için Mynttorget'ta toplandık" dedi.