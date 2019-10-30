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  • 30.10.2019 06:48
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 06:48

Yabancı medyadan teröre açık destek! ’li teröristleri ‘komutan’, ’yü ise ‘Cemaat’ diye tanımlıyorlar

oyunu bozulan Batı, ’yi medyasıyla hedef alıyor. Türkçe yayınları, ’li teröristlerden ‘komutan’, ’den ise ‘Cemaat’ diye bahsediyor.

Yabancı medyadan teröre açık destek
'de yayın yapan siteleri ve dijital yayın platformları, Türkçe dilini kullanıyor ancak ülkemizi hedef alan teröristler ile kişi ve kurumları savunuyorlar. Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili haberlerde, ve terör örgütü yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyorlar. 'ni Kaz Dağı olarak tanıtıyor ve vatandaşları tahrik etmeye yönelik canlı yayınlar yapıyor.

İşte bunlardan bazı örnekler:



Nevzat Çiçek'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı İngiliz kaynaklı ve sermayeli Independent Türkçe , terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanımladı.



Oslo'da, terör örgütü yandaşları Türk ailenin aracına saldırdı. Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere PKK'lılar saldırdı. Saldırganlar ile Türk vatandaşları eş tutuldu. Haber, "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi.



Independent Türkçe, "Türkiye'nin operasyonu başlarken mahsur kalmış siviller hayatlarından endişeli: 'Saklanacak hiçbir yerimiz yok'" başlıklı köşe yazısı yayınladı.

Alman Rudolf-Augstein Vakfı, Alman GLS Treuhand Derneği ve Birliği (DJV) mali destek sağladığı Özgürüz adlı haber portalının genel yayın yönetmeni ve FETÖ firarisi yönetiminde 2.5 yıl önce yayın hayatına başladı. Can Dündar, Türkiye'nin Barış Pınarı'ndaki kazanımlarına üzüldü ve "Korkarım ki Erdoğan istediği her şeyi almayı başardı" diye yazdı.



BBC Türkçe, FETÖ yerine "Gülen cemaati" veya "Gülen yapılanması" ifadelerini kullanıyor.



Suudi Arabistan sermayeli 'Saudi Resarch and Marketing Group'a (SRMG) bağlı Al-Awsat, Türk okuyuculara hitap etmek için bir haber sitesi kurdu. Şarkul Avsat da FETÖ için "Gülen Hareketi", için ise "Ankara'nın PKK'nın bir uzantısı olarak gördüğü Halk Koruma Birlikleri (YPG)" ifadesini kullanılıyor.

Alman menşeili DW Türkçe internet sitesi de, Kirazlı Balaban Tepesi'nde bulunan altın maden sahasını olarak çarpıttı, tepeden günlerce canlı yayın yaptı. Sitenin twitter hesabında"Kaz Dağları'ndaki Kirazlı maden projesi işletmeye açıldığında siyanürle yapılacak ayrıştırma faaliyeti, çevre ve sağlıkla ilgili çok ciddi risklere yol açacak." algısı yürüttü.

TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN
Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.

(SABAH)

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