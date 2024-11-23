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Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi

ABD'nin yeni başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen Donald Trump yönetim kadrosunu belirledi. Trump'ın Kabine'sindeki pek çok isim Cumhuriyetçi Parti içinde dahi tartışmalara yol açtı. Kritik görevlerdeki bazı isimler fosil yakıt savunuculuğu ve aşı karşıtlığı ile büyük tartışmalara yol açacak. İşte, talk show yıldızlarından futbolculara Trump'ın yeni yönetimi...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:36
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminde zafer kazanan eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 20 Ocak'ta yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor. Trump, seçimden bu yana pek çok aday duyurarak yeni yönetimini neredeyse tamamen oluşturdu.

Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi

TRUMP YENİ ADAYLARINI DUYURDU

Cuma gecesi Truth Social'da bir dizi paylaşım yapan Donald Trump Kabinesine ve yönetim ekibine birden fazla isim atadı.

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Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi

Trump'ın seçtiği son isimler; Hazine bakanı olarak Scott Bessent, Çalışma bakanı olarak Temsilci Lori Chavez-DeRemer, Konut ve Şehircilik bakanı olarak Scott Turner, Bütçe ve Yönetim ofisinin başına Russell Vought, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin başına Dave Weldon, cerrah genel sekreteri olarak Janette Nesheiwat ve Gıda ve İlaç Dairesi'nin başına Marty Makary.

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