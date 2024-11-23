Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi

ABD 'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminde zafer kazanan eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump , 20 Ocak'ta yeniden Beyaz Saray 'a dönmeyi bekliyor. Trump, seçimden bu yana pek çok aday duyurarak yeni yönetimini neredeyse tamamen oluşturdu.

Trump'ın seçtiği son isimler; Hazine bakanı olarak Scott Bessent, Çalışma bakanı olarak Temsilci Lori Chavez-DeRemer, Konut ve Şehircilik bakanı olarak Scott Turner, Bütçe ve Yönetim ofisinin başına Russell Vought, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin başına Dave Weldon, cerrah genel sekreteri olarak Janette Nesheiwat ve Gıda ve İlaç Dairesi'nin başına Marty Makary.