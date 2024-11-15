SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump'ın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beach'te bakın hangi ünlü Türk'ün evini kiraladı

ABD’nin 47. Başkanı seçilen eski Başkan Donald Trump, Kabine’sini oluşturmaya devam ediyor. Trump aşı karşıtı komplo teorileri ile bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı sağlık bakanlığına aday gösterdiğini duyurdu. Kasım 2024 seçimlerine Trump’ın rakibi olarak başlayan eski Demokrat Kennedy Jr, seçilirse Trump’ın kabinesinde yer alacak. Kennedy Palm Beach’teki kutlamalarda bakın hangi ünlü Türk'ün evini kiraladı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:09
Trump’ın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beach’te bakın hangi ünlü Türk’ün evini kiraladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı açıklamaları ile bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump (2. solda), 23 Ekim 2024 tarihinde Duluth, Georgia'daki Gas South Arena'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında eski ABD Temsilcisi Tulsi Gabbard (sağda) ve ABD'li yorumcu Tucker Carlson'ı sahneye davet ederken ABD'li siyasetçi Robert F. Kennedy Jr. ile el sıkışıyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada Kennedy'yi ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak aday gösterdiğini duyurdu, AFPEski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump (2. solda), 23 Ekim 2024 tarihinde Duluth, Georgia'daki Gas South Arena'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında eski ABD Temsilcisi Tulsi Gabbard (sağda) ve ABD'li yorumcu Tucker Carlson'ı sahneye davet ederken ABD'li siyasetçi Robert F. Kennedy Jr. ile el sıkışıyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada Kennedy'yi ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak aday gösterdiğini duyurdu, AFP

TRUMP SAĞLIK BAKANINI DUYURDU: KENNEDY JR

Truth Social'dan sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı. Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" ifade eden Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğini söyledi.

Trump, paylaşımında ayrıca "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Robert F. Kennedy Jr., AFPRobert F. Kennedy Jr., AFP

AŞI KARŞITI KOMPLO TEORİSYENİ

Kennedy, yıllardır ABD'nin en önde gelen aşı karşıtı komplo teorisyenlerinden biri oldu ve aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında sık sık komplo teorileri yaydı.

Kennedy, gıda ve ilaç düzenlemeleri ile hükümet tarafından finanse edilen bilimsel araştırmalarda kapsamlı değişiklikler yapma sözü verdi ve son günlerde Gıda ve İlaç Dairesi'nin beslenme bölümünün kapatılması gerektiğini ve dairenin çalışanlarına "çantalarınızı toplayın" uyarısında bulundu.

Bilim insanları ve halk sağlığı liderleri, Kennedy'nin Trump yönetiminde bir güç pozisyonuna gelmesi durumunda etkisinden endişe duyduklarını, sağlık bakanlığının hedeflerinin zaten altında olan ve düşen çocuk kızamık aşılama oranlarına işaret ettiler. Bilim insanları, Kennedy'nin, aşı karşıtı arkadaşlarını, aşılama tavsiyelerini denetleyen kurullara koyabileceğinden endişe ediyorlar.

Robert F. Kennedy Jr., AFPRobert F. Kennedy Jr., AFP

PALM BEACH'TE TAKILDI MEHMET ÖZ'ÜN EVİNİ KİRALADI

Diğer Trump müttefikleri gibi Kennedy de zamanının çoğunu Trump'ın Florida'daki özel kulübü Mar-a-Lago'da geçirdi. Konuya yakın kişilerin söylediğine göre, Trump arazisinin yakınındaki Palm Beach'te Mehmet Öz'e ait bir ev kiraladı.

Kennedy Jr. 14 Kasım 2024 tarihinde Palm Beach, Florida'da Mar-a-Lago'da düzenlenen America First Policy Institute Galasında konuklarla selfie çektiriyor, AFPKennedy Jr. 14 Kasım 2024 tarihinde Palm Beach, Florida'da Mar-a-Lago'da düzenlenen America First Policy Institute Galasında konuklarla selfie çektiriyor, AFP

KENNEDY'DEN YOLSUZLUK MESAJI ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Kennedy, Donald Trump'ın perşembe günü yaptığı duyurunun ardından yaptığı açıklamada, bakanlığın "yolsuzluktan" arındırılmasının önemini vurguladı ve Amerikalılara bireysel sağlık kararları alabilmeleri için "şeffaflık sağlama" sözü verdi.

Kennedy, "HHS'deki 80.000'den fazla çalışanla birlikte çalışarak kurumları şirketlerin boğucu işgalinden kurtarıp Amerikalılar'ı bir kez daha dünyanın en sağlıklı insanları yapma misyonlarını sürdürebilmelerini sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Trump adalet bakanını açıkladı! Matt Gaetz cumhuriyetçilerde şok etkisi: Seks ticareti, cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu…Trump adalet bakanını açıkladı! Matt Gaetz cumhuriyetçilerde şok etkisi: Seks ticareti, cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu…

BAŞKANLIK YARIŞINA GİRMİŞTİ

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

ABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktıABD’de Kennedy skandalı! RFK Jr.’ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı
ABD'de Kennedy skandalı! RFK Jr.'ın yasak ilişki bombasından sonra striptizcide görüntüleri çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe... Uzman isim Çardak Fayı’na dikkat çekti
İBB 5 yılda konserlere 6 milyar TL’den fazla para harcadı! Tek tek inceledik: Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını böyle çarçur ediyor
Türk Telekom
İşte Narin Güran’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk! Fotoğraf ilk kez A Haber’de!
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Elon Musk’tan İran hamlesi! Büyükelçiler ile gizlice toplantı yaptı
Fenomenlerin fuhuş tezgahına dair yeni detaylar | YouTuber CHP’li Ataşehir belediyesine rüşvet vermiş
Erden Timur’dan Osimhen sözleri! İmzası haziranda
Böcek ilaçlaması 1 yaşındaki bebeği öldürdü! Komşular dehşete düşüren olayı anlattı: Dudakları morarmıştı
Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | Taban aylık için hangi formüller gündemde? Ödemeler nasıl değişecek?
Galatasaraylı yıldızdan ayrılık talebi! Beni bırak hocam
Siyonistlerle PKK/YPG’lilerden sosyal medyada terör flörtü
Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti! Beştepe’de 65 dakikalık kritik görüşme
SON DAKİKA