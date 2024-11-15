Trump’ın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beach’te bakın hangi ünlü Türk’ün evini kiraladı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı açıklamaları ile bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump (2. solda), 23 Ekim 2024 tarihinde Duluth, Georgia'daki Gas South Arena'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında eski ABD Temsilcisi Tulsi Gabbard (sağda) ve ABD'li yorumcu Tucker Carlson'ı sahneye davet ederken ABD'li siyasetçi Robert F. Kennedy Jr. ile el sıkışıyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada Kennedy'yi ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak aday gösterdiğini duyurdu, AFP

TRUMP SAĞLIK BAKANINI DUYURDU: KENNEDY JR

Truth Social'dan sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı. Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" ifade eden Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğini söyledi.

Trump, paylaşımında ayrıca "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Robert F. Kennedy Jr., AFP

AŞI KARŞITI KOMPLO TEORİSYENİ

Kennedy, yıllardır ABD'nin en önde gelen aşı karşıtı komplo teorisyenlerinden biri oldu ve aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında sık sık komplo teorileri yaydı.

Kennedy, gıda ve ilaç düzenlemeleri ile hükümet tarafından finanse edilen bilimsel araştırmalarda kapsamlı değişiklikler yapma sözü verdi ve son günlerde Gıda ve İlaç Dairesi'nin beslenme bölümünün kapatılması gerektiğini ve dairenin çalışanlarına "çantalarınızı toplayın" uyarısında bulundu.

Bilim insanları ve halk sağlığı liderleri, Kennedy'nin Trump yönetiminde bir güç pozisyonuna gelmesi durumunda etkisinden endişe duyduklarını, sağlık bakanlığının hedeflerinin zaten altında olan ve düşen çocuk kızamık aşılama oranlarına işaret ettiler. Bilim insanları, Kennedy'nin, aşı karşıtı arkadaşlarını, aşılama tavsiyelerini denetleyen kurullara koyabileceğinden endişe ediyorlar.

Robert F. Kennedy Jr., AFP

PALM BEACH'TE TAKILDI MEHMET ÖZ'ÜN EVİNİ KİRALADI

Diğer Trump müttefikleri gibi Kennedy de zamanının çoğunu Trump'ın Florida'daki özel kulübü Mar-a-Lago'da geçirdi. Konuya yakın kişilerin söylediğine göre, Trump arazisinin yakınındaki Palm Beach'te Mehmet Öz'e ait bir ev kiraladı.

Kennedy Jr. 14 Kasım 2024 tarihinde Palm Beach, Florida'da Mar-a-Lago'da düzenlenen America First Policy Institute Galasında konuklarla selfie çektiriyor, AFP

KENNEDY'DEN YOLSUZLUK MESAJI ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Kennedy, Donald Trump'ın perşembe günü yaptığı duyurunun ardından yaptığı açıklamada, bakanlığın "yolsuzluktan" arındırılmasının önemini vurguladı ve Amerikalılara bireysel sağlık kararları alabilmeleri için "şeffaflık sağlama" sözü verdi.

Kennedy, "HHS'deki 80.000'den fazla çalışanla birlikte çalışarak kurumları şirketlerin boğucu işgalinden kurtarıp Amerikalılar'ı bir kez daha dünyanın en sağlıklı insanları yapma misyonlarını sürdürebilmelerini sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

BAŞKANLIK YARIŞINA GİRMİŞTİ

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.