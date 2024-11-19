Trump ulaştırma bakanını da seçti: Tesla ve Space X’in kaderini belirleyecek! Kim bu Sean P. Duffy?

ABD'de 5 Kasım seçimini kazanan ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen eski Başkan Donald Trump, Ulaştırma Bakanını da duyurdu. Trump eski Kongre üyesi ve Fox Business sunucusu Sean P. Duffy'yi Ulaştırma Bakanlığı'nı yönetmesi için seçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Üyesi Sean Duffy (solda) ile birlikte 24 Ocak 2019 tarihinde Beyaz Saray'daki Kabine Odası'nda, AFP

ELON MUSK'IN ŞİRKETLERİNİ DENETLEYECEK

ABD'de Ulaştırma Bakanlığı görevi, büyük bir bütçe ve kapsamlı güvenlik sorumlulukları gerektiriyor ve teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yönettiği şirketlerin denetlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Elon Musk, EPA

REALITY SHOW'DAN KABİNE'YE

1990'larda erken dönem reality televizyon yıldızı olan Duffy, siyasete girmeden önce MTV'nin "The Real World: Boston" programında yer almıştı. 2010'da Cumhuriyetçi dalgasının bir parçası olarak Kongre'ye seçilmeden önce Wisconsin, Ashland County'de bölge savcısı olarak görev yaptı. Dokuz çocuk babası olan Duffy, Real World yıldızı arkadaşı Rachel Campos-Duffy ile evli. En küçük çocuğunun sağlık sorunlarıyla doğmasının beklendiğini öğrendikten sonra 2019'da koltuğundan istifa etti.

Duffy görevden ayrıldıktan sonra kısa bir süre CNN'in Trump yanlısı katılımcıları arasında yer aldı ve Trump'ın ilk azil davasında kilit bir tanığın sadakatini sorgulayan yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Daha sonra Fox'a geçen Duffy şu anda "The Bottom Line" programının sunuculuğunu yapıyor.

Sean Duffy, AFP

TRUMP'IN İLK DESTEKÇİLERİNDEN

Duffy, Trump'ın ilk destekçilerinden biriydi. Trump Duffy'nin adaylığını pazartesi günü duyurdu ve açıklamasında "Amerika'nın otoyollarını, tünellerini, köprülerini ve havaalanlarını yeniden inşa ederken mükemmellik, yeterlilik, rekabetçilik ve güzelliğe öncelik verecek. Limanlarımızın ve barajlarımızın ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmadan ekonomimize hizmet etmesini sağlayacak ve pilotlar ve hava trafik kontrolörleri için DEI'yi ortadan kaldırarak semalarımızı tekrar güvenli hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Duffy ise X hesabından Trump'a teşekkür etti ve "Ulaşımın yeni bir altın çağını başlatmanıza yardımcı olmak için can atıyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, AFP

SİYAHİLERE YÖNELİK ŞİDDETE DESTEK

Duffy'nin Kongre'deki görev süresi boyunca CNN'de siyahilere yönelik şiddet ve DAEŞ hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle büyük tepkiyle karşılaştı.

TESLA VE SPACE X'İN KADERİNİ BELİRLEYECEK

ABD'de yeni ulaştırma bakanı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nde Tesla'nın sürücü destek teknolojisiyle ilgili güvenlik risklerini inceleyen ve Musk'ın şirketin geleceğini üzerine kurduğu türden otomatik araçlara izin verme yetkisini elinde bulunduran düzenleyicilere liderlik edecek. Seçimden önce Musk, maliyet düşürme panelinin adı olan "Devlet Verimliliği Departmanı"nı, federal düzenleyicilerin robotik arabalara izin vermeleri için bir yol oluşturmak için kullanmaya çalışacağını söylemişti.

Ayrıca Federal Havacılık İdaresi, roket fırlatma lisanslarına uymadığı iddiasıyla Musk'ın SpaceX şirketine ceza kesmeye çalıştı. Bu da Musk ve müttefikleri ile kamuoyu önünde bir çatışmaya neden oldu.