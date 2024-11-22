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Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti

Seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan dünyaca ünlü Rapçi Sean Diddy Combs soruşturması genişletilirken ünlü oyuncu ve sunucu Ellen DeGeneres ABD'den kaçtı. İngiltere'ye taşınan DeGrenes, Donald Trump'ın zaferini bahane gösterse de esas sebebin Diddy davası olduğu düşünülüyor. İşte, DeGrenes'in Diddy bağı...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:01
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti

ABD'de seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan dünyaca ünlü Rapçi Sean Diddy Combs soruşturması genişletildi.

Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti

DIDDY SORUŞTURMASI GENİŞLETİLİNCE ABD'DEN KAÇTI

Diddy soruşturması genişletilirken ABD'li bir komedyen, oyuncu, TV sunucusu, yazar ve yapımcı olan Ellen DeGeneres, savcıların, arkadaşı ve parti ortağı Sean "Diddy" Combs'a yönelik soruşturmanın genişletildiğini duyurmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçtı.

Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti

ELLEN DEGENERES VE EŞİ İNGİLTERE'YE GÖÇ ETTİ

Eski Ellen talkshow sunucusu ve sapkın eşi Portia de Rossi, The Wrap'e Montecito'daki evlerini satışa çıkardıklarını ve İngiltere'nin kırsal bir bölgesi olan Cotswolds'a taşındıklarını açıkladı.

BAHANE TRUMP ZAFERİ

İkili Donald Trump'ın seçim zaferinin ülkeyi terk etme kararlarında kilit bir faktör olduğunu iddia etti.

Diddy'nin yakın arkadaşı olan DeGeneres'in "asla geri dönmeyeceğini" söylediği kaydedildi.

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