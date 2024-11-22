Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti

ABD 'de seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan dünyaca ünlü Rapçi Sean Diddy Combs soruşturması genişletildi.

Diddy soruşturması genişletilirken ABD 'li bir komedyen, oyuncu, TV sunucusu, yazar ve yapımcı olan Ellen DeGeneres , savcıların, arkadaşı ve parti ortağı Sean "Diddy" Combs'a yönelik soruşturmanın genişletildiğini duyurmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçtı.

ELLEN DEGENERES VE EŞİ İNGİLTERE'YE GÖÇ ETTİ

Eski Ellen talkshow sunucusu ve sapkın eşi Portia de Rossi, The Wrap'e Montecito'daki evlerini satışa çıkardıklarını ve İngiltere'nin kırsal bir bölgesi olan Cotswolds'a taşındıklarını açıkladı.

BAHANE TRUMP ZAFERİ

İkili Donald Trump'ın seçim zaferinin ülkeyi terk etme kararlarında kilit bir faktör olduğunu iddia etti.

Diddy'nin yakın arkadaşı olan DeGeneres'in "asla geri dönmeyeceğini" söylediği kaydedildi.