Trump bakanlarını seçiyor! Talk showdan Pentagon’a: Fox News sunucusu Pete Hegseth savunma bakanı olacak

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, kabinesini tek tek açıklıyor. Trump Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini duyurdu.

Fox and Friends'in yardımcı sunucusu Pete Hegseth, Takvim Fotoğraf arşivi

TALK SHOWDAN KABİNEYE

5 Kasım'da yapılan seçimde Beyaz Saray'da yeni bir dönem kazanan Trump, kabinesinde yer alacak isimleri tek tek ilan ediyor.

ABD BASINI ŞOKTA: FOX NEW SUNUCUSU PENTAGON'A

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Başkan Donald Trump, Fox and Friends'in yardımcı sunucusu Pete Hegseth ile 6 Nisan 2017 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da bir röportaj yapıyor, Reuters

ABD gazetesi Washington Post ise Trump'ın kararını "Seçilmiş başkan Pentagon'a liderlik etmesi için bir talk Show sunucusunu seçerek Cumhuriyetçi seçilmiş yetkilileri altüst etti" ifadeleriyle duyurdu.

Başkan Donald Trump, Fox and Friends'in yardımcı sunucusu Pete Hegseth, Takvim Fotoğraf Arşiv,

Trump, ilk döneminde denizaşırı konuşlandırılmış birliklerin çekilmesi ve ordunun iç karışıklığı bastırmak için kullanılması taleplerine direnen sivil ve askeri liderler tarafından engellendiğine inanarak Pentagon'un kadrolaşmasına özel bir ilgi gösterdi. Hegseth'in uzun zamandır Trump ile yakın bağı vardı.

IRAK VE AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPMIŞTI

Irak ve Afganistan'da Ordu Ulusal Muhafızları'nda görev yapan Hegseth, adaylığı için askeri geçmişini ve en çok satan kitaplarını öne çıkardı. ABD medyasına göre Trump salı akşamı duyurana kadar seçimi pek de beklenmiyordu.

Fox and Friends'in yardımcı sunucusu Pete Hegseth, Takvim Fotoğraf arşivi

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.

TRUMP ÖVGÜ YAĞDIRDI

Trump, "Pete sert, zeki ve Önce Amerika'ya gerçekten inanan biri. Pete dümendeyken, Amerika'nın düşmanları uyarılmış durumda. Ordumuz tekrar harika olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak." İfadelerini kullandı.

Fox and Friends'in yardımcı sunucusu Pete Hegseth, Takvim Fotoğraf arşivi

TRUMP İÇ GÜVENLİK BAKANINI DA SEÇTİ

Öte yandan Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

ELON MUSK'A BAKANLIK

Trump ayrıca Salı günü milyarder Elon Musk ve eski birinci tur rakibi Vivek Ramaswamy'yi, düzenlemeleri azaltmak, israfı azaltmak ve federal kurumları "yeniden yapılandırmak" için "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adı verilen hükümet dışı yeni bir gruba liderlik etmeleri için seçtiğini söyledi.