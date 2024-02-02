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Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi! Ayda 90.000 TL'yi cebine indiriyor!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşamını sürdüren Halit Kaya, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlarken, dikkat çeken bir başarıya daha imza atmıştır. Bölgedeki ormanlık alanlarda yetişen ve yerel olarak kızılca mantarı olarak tanınan bir mantar türünü toplayarak satışa sunan Kaya, bu yolla ayda 90 bin TL'ye varan bir gelir elde ettiğini ifade eder. Bu hikaye, doğal kaynaklardan faydalanarak ve sıfır sermaye ile ekonomik kazanç elde etmenin mümkün olduğunu gösteren ilham verici bir örneği oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:43 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:41
Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi! Ayda 90.000 TL’yi cebine indiriyor! 1

Gazipaşa'nın ormanlık alanlarında yetişen kızılca mantarı, bölgede kanlıca, çıntar ve kızıl mantar olarak da bilinmektedir. Bu mantar türü, yerel halk ve köylüler için önemli bir ekonomik kaynak oluşturur. Mantar toplama sezonu, bölge insanı için sezonluk geçim kaynaklarından biridir ve Halit Kaya gibi bireyler bu dönemde önemli gelirler elde edebilmektedir.

Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi! Ayda 90.000 TL’yi cebine indiriyor! 2

Halit Kaya'nın günlük rutini, sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar ormanlık alanda mantar aramakla geçer. Günlük 30-50 kilo arası mantar toplayan Kaya, bu mantarları kilosunu 100 TL'den satıyor.

Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi! Ayda 90.000 TL’yi cebine indiriyor! 3

Günlük olarak 4-5 saatlik bir çalışma ile 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir gelir elde edebilmektedir. Bu iş modeli, az bir çaba ile yüksek gelir elde etme potansiyelini gösteriyor.

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