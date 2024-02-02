Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi! Ayda 90.000 TL'yi cebine indiriyor!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşamını sürdüren Halit Kaya, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlarken, dikkat çeken bir başarıya daha imza atmıştır. Bölgedeki ormanlık alanlarda yetişen ve yerel olarak kızılca mantarı olarak tanınan bir mantar türünü toplayarak satışa sunan Kaya, bu yolla ayda 90 bin TL'ye varan bir gelir elde ettiğini ifade eder. Bu hikaye, doğal kaynaklardan faydalanarak ve sıfır sermaye ile ekonomik kazanç elde etmenin mümkün olduğunu gösteren ilham verici bir örneği oluşturuyor.