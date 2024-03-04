Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge çıktı mı? Yeni Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024

2024 yılı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarında önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçiyor. Bu değişimin temel taşlarından biri de 2. Torba Yasası olarak bilinen ve vatandaşların günlük yaşamlarını birçok açıdan etkileyecek düzenlemeleri içeren yeni yasa paketidir. Emeklilik şartları, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi vatandaşların en çok merak ettiği konular, 2. Torba Yasası'nın odak noktalarını oluşturuyor. Peki kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu? 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı?