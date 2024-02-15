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Yok artık Galatasaray! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda gündemine öyle bir ismi aldı ki yer yerinden oynayacak. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 14:51 Güncelleme 15 Şubat 2024, 15:08
Yok artık Galatasaray! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak 1

Sezon başında birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, devre arasında da bu hamlelerini sürdürdü. Berkan Kutlu'yu geri çağıran sarı-kırmızılı takım; Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü de renklerine bağladı.

Yok artık Galatasaray! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak 2

Cimbom'da Cedric Bakambu 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tutarken; Sacha Boey ise 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu. Ayrıca daha çok süre bulmaları adına Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Baran Aksaka kiralık olarak gönderildi. Satın alma opsiyonu kullanılmak istenmeyen Angelino ise Roma'nın yolunu tuttu.

Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaraydan transfer hamlesi
Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaray'dan transfer hamlesi

Yok artık Galatasaray! Öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak 3

LİDERLİĞİ ALDI

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir'i ağırlayan Aslan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. G.Saray rakibini Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve iç sahada 13'te 13 yaptı.

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