Sezon başında birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, devre arasında da bu hamlelerini sürdürdü. Berkan Kutlu'yu geri çağıran sarı-kırmızılı takım; Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü de renklerine bağladı.

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Cimbom'da Cedric Bakambu 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tutarken; Sacha Boey ise 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu. Ayrıca daha çok süre bulmaları adına Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Baran Aksaka kiralık olarak gönderildi. Satın alma opsiyonu kullanılmak istenmeyen Angelino ise Roma'nın yolunu tuttu.