Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi. Galatasaray liderliği Fenerbahçe'nin elinden aldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. hafta itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonunda oluşacak puan durumu açıkladı. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar...