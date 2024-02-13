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Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi. Galatasaray liderliği Fenerbahçe'nin elinden aldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. hafta itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonunda oluşacak puan durumu açıkladı. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 16:10 Güncelleme 13 Şubat 2024, 16:10
Süper Lig’de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon 1

Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'e dair şampiyonluk ve küme düşme tahminlerini güncelledi.

Süper Lig’de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon 2

İSTANBULSPOR KÜME DÜŞECEK

Verilere göre; ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.

Süper Lig’de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon 3

Tümosan Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.

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