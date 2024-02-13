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Galatasaray Roma'yı yakacak! Dybala beklenirken o geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarına da devam ediyor. Roma'dan Dybala ile ilgilendiği belirtilen sarı kırmızılılar, büyük bir sürprize imza atacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:07 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:07
Galatasaray Roma’yı yakacak! Dybala beklenirken o geliyor 1

Devre arasının hareketli takımlarından Galatasaray kadrosunu güçlendirdi. Sacha Boey, Angelino ve Bakambu ile yollar ayrılırken, Serge Aurier, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius transfer edildi. Aslan ayrıca eski futbolcusu Berkan Kutlu'yu da takıma geri çağırdı.

Galatasaray Roma’yı yakacak! Dybala beklenirken o geliyor 2

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin 25. haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Cimbom'da golleri Barış Alper ile Mertens kaydetti. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesinin ardından Galatasaray, 66 puanla liderliğe yükseldi.

Galatasaray Roma’yı yakacak! Dybala beklenirken o geliyor 3

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Cimbom, perşembe günü Sparta Prag ile karşılaşacak. Galatasaray, bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp avantajı kapmak istiyor.

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