1 Devre arasının hareketli takımlarından Galatasaray kadrosunu güçlendirdi. Sacha Boey, Angelino ve Bakambu ile yollar ayrılırken, Serge Aurier, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius transfer edildi. Aslan ayrıca eski futbolcusu Berkan Kutlu'yu da takıma geri çağırdı.

2 Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin 25. haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Cimbom'da golleri Barış Alper ile Mertens kaydetti. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesinin ardından Galatasaray, 66 puanla liderliğe yükseldi.