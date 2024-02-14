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Aslan genç yetenek avında| Sezon sonu büyük operasyon var! Çalışmalara başlandı

Galatasaray Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli; Eren Dinkçi, Umut Tohumcu, Muhammet Damar, Yusuf Kabadayı, Aral Şimşir ve Başar Önal’dan en az ikisini kadroya katmayı hedefliyor. 2020 yılında 150 bin Euro piyasa değeri olan Werder Bremenli Eren Dinkçi’nin şimdiki değerinin 6 milyon Euro olduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 07:50 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:58
Aslan genç yetenek avında| Sezon sonu büyük operasyon var! Çalışmalara başlandı

Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak.

Sarı- Kırmızılılar'ın Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı.

Sezon sonunda da operasyonunun devam edeceği ve önemli genç yıldızların takıma kazandırılacağı öğrenildi.

Eren DinkçiEren Dinkçi

Cimbom, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

2020 yılında 150 bin Euro piyasa değeri olan Werder Bremenli Eren Dinkçi'nin şimdiki değeri 6 milyon Euro.

Dinkçi kariyerinde 104 maça çıktı. 42 gol atarken 18 asist yaptı. Toplamda 60 gole katkıda bulundu. Eren 1 kez Türkiye U19 Milli Takım formasını giydi.

Umut TohumcuUmut Tohumcu

Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor.

Muhammet DamarMuhammet Damar

BEŞİKTAŞ'TA ONU İSTEMİŞTİ
Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden.

Yusuf KabadayıYusuf Kabadayı



Danimarka ekibi Midtylland'ın yıldızı Aral Şimşir'le de görüşmeler devam ediyor.

Başar ÖnalBaşar Önal

Ayrıca adı Beşiktaş'la da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal da geniş listede yer alan isimlerden.

Aral ŞimşirAral Şimşir

Galatasaray'ın sezon sonunda 6 oyuncudan en az 2'sini kadrosuna katmak istiyor.

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