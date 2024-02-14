Aslan genç yetenek avında| Sezon sonu büyük operasyon var! Çalışmalara başlandı

Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak.
Sarı- Kırmızılılar'ın Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı.
Sezon sonunda da operasyonunun devam edeceği ve önemli genç yıldızların takıma kazandırılacağı öğrenildi.
Eren Dinkçi
Cimbom, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
2020 yılında 150 bin Euro piyasa değeri olan Werder Bremenli Eren Dinkçi'nin şimdiki değeri 6 milyon Euro.
Dinkçi kariyerinde 104 maça çıktı. 42 gol atarken 18 asist yaptı. Toplamda 60 gole katkıda bulundu. Eren 1 kez Türkiye U19 Milli Takım formasını giydi.
Umut Tohumcu
Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor.