Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaray'dan transfer hamlesi

Süper Lig'de ezeli rakibi ile nefes nefes bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planı şimdiden yapılmaya başlandı. Takımdan ayrılacak isimlerin yerinin doldurmasının planı sezon bitmeden yapılıyor.Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekip listesini şimdiden belirledi.Yabancı sayısının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Galatasaray yerli isimlere yöneldi.