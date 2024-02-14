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Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaray'dan transfer hamlesi

Süper Lig'de ezeli rakibi ile nefes nefes bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planı şimdiden yapılmaya başlandı. Takımdan ayrılacak isimlerin yerinin doldurmasının planı sezon bitmeden yapılıyor.Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekip listesini şimdiden belirledi.Yabancı sayısının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Galatasaray yerli isimlere yöneldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 20:23 Güncelleme 14 Şubat 2024, 20:24
Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaray’dan transfer hamlesi 1

Süper Lig'de ezeli rakibi ile nefes nefes bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planı şimdiden yapılmaya başlandı.

Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaray’dan transfer hamlesi 2

Takımdan ayrılacak isimlerin yerinin doldurmasının planı sezon bitmeden yapılıyor.

Milli yıldız Aslan oluyor! Galatasaray’dan transfer hamlesi 3

Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekip listesini şimdiden belirledi.

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