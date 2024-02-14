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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dünya devi talip oldu!

Galatasaray'da son haftalarında yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz Avrupa devlerini peşine taktı. İngiliz ekipleri 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip etmeye başladı. Barış Alper için olumlu rapor hazırlayan Ada kulüpleri transfer için düğmeye bastı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 14:37 Güncelleme 14 Şubat 2024, 14:37
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a dünya devi talip oldu! 1

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 41. dakikada Dries Mertens kaydetti. Cimbom, ezeli rakibinin kaybettiği puanla liderliği eline aldı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a dünya devi talip oldu! 2

BARIŞ DİKKAT ÇEKİYOR!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekiyor. Cimbom'un parlayan yıldızı, Avrupa ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a dünya devi talip oldu! 3

İtalya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak takip etmek için son dönemde Manchester United gözlemci gönderiyordu.

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