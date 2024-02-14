Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dünya devi talip oldu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 41. dakikada Dries Mertens kaydetti. Cimbom, ezeli rakibinin kaybettiği puanla liderliği eline aldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz 'ın performansı dikkat çekiyor. Cimbom'un parlayan yıldızı, Avrupa ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor.

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İtalya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak takip etmek için son dönemde Manchester United gözlemci gönderiyordu.