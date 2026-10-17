Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası’na uğurlandı: 2027’de günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe ulaşacak
Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı’ndan Sakarya Gaz Sahası’na uğurlandı. Karadeniz’de 20 yıl görev yapacak platformun aralık ayında devreye alınmasının hedeflendiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günlük üretim kapasitesinin 2027’de 20 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi. Bayraktar, yapımı süren yeni platformla birlikte 2028’de yaklaşık 17 milyon haneye yerli gaz ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak “Her 4 evden 3’ünde kendi gazımız yanacak.” dedi.
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanması dolayısıyla Filyos Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Bayraktar, tarihi ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin, ilk yüzer doğal gaz işleme tesisi olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzu görev yeri olan Sakarya Gaz Sahamıza uğurluyoruz." ifadesini kullandı.
Güçlü iradesi ve verdiği destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Bayraktar, "Bu güçlü irade sayesinde doğal gaz üretimimizde yeni bir dönemin kapılarını açıyor ve Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Türkiye, artık yalnızca doğal gaz arayan ve keşfeden değil denizin üzerinde doğal gazı işleyerek karaya ulaştırabilen ülke konumuna geliyor." diye konuştu.
Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim tesisi Osman Gazi'yi geçen yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Aradan geçen yaklaşık 17 ayda Osman Gazi'yi, burada yani Filyos'ta deyim yerindeyse devasa bir fabrikaya dönüştürdük. Platformun üzerinde doğal gazı ayrıştıran, işleyen ve güvenli şekilde karaya aktarılmasını sağlayan toplam 21 modül tesis ettik. Bu yapının en kritik parçalarından biri olan, 2 bin 500 ton ağırlığında ve 44 metre uzunluğundaki MEG modülünü başarıyla inşa ettik. Acil durumlarda açığa çıkan gazın güvenli şekilde tahliyesi ve kontrollü yakılmasını sağlayan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de platformun üzerine yerleştirilen son büyük ünite oldu. Alev kulesiyle yaklaşık 125 metre yüksekliğinde olan platformumuz, deniz üzerinde duran, adeta 40 katlı bir gökdelen, 3 futbol sahası uzunluğunda bir üretim üssü.
Osman Gazi, Karadeniz'de 20 yıl boyunca doğal gaz işleyecek. Şu an bulunduğumuz bu noktadan 170 kilometre açıkta, deniz tabanına zincirlerle sabitlenmiş şekilde görev yapacak. Bu proje, büyük bir mühendislik başarısının yanı sıra Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında denizlerdeki operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da çok önemli. Her bir modülün yerleştirilmesi, sistemlerin birbirine entegre edilmesi ve üretim altyapısının hazırlanması, büyük emeğin ve titiz çalışmanın sonucudur. Bu süreçte görev alan bütün mühendislerimize, işçilerimize ve teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum."
"HER 4 EVDEN 3'ÜNDE KENDİ GAZIMIZ YANACAK"
Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Hedefimiz, bu yıl bitmeden, aralık ayında Osman Gazi'nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini yakmak. Bu sahadan birinci fazda bugüne kadar 7,23 milyar metreküp doğal gaz ürettik. 12 kuyuda günlük bazda toplam 9,5 milyon metreküpe ulaşarak birinci fazı tamamladık. Osman Gazi, ikinci fazda bu üretimi ilave 10 kuyuyla tam iki katına çıkaracak. 2027 yılıyla günlük toplam üretim kapasitemiz 20 milyon metreküpe erişecek." dedi.
Böylece halihazırda 4 milyon evde kullanılan yerli gazın, iki katına çıkarak 8 milyon haneye gireceğine dikkati çeken Bayraktar, "Bunun yanı sıra yapımı devam eden yeni platformumuzla 2028 yılı içerisinde Karadeniz'deki üretimimiz 32 kuyuyla günlük toplam 45 milyon metreküpe çıkacak. 2028 yılında ülkemizde doğal gazı olan evlerin yüzde 75'i yani yaklaşık 17 milyon hane, ocağında, mutfağında, banyosunda Karadeniz gazını kullanacak. Her 4 evden 3'ünde kendi gazımız yanacak." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın 2002'de ortaya koyduğu en önemli hedeflerden birinin, o dönem sadece 5 ilde bulunan doğal gazı, 81 ile yayma ve tüm vatandaşların kullanımına sunmak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün hamdolsun, Türkiye'de 81 ilde ve 995 yerleşim yerinde doğal gaz var. Bu sayede doğal gaz sunulan tüm vatandaşlarımız, yaşam konforunu artıran, hayatımızı kolaylaştıran ve şehirlerimizin hava kalitesini yükselten bu yakıtı kullanıyorlar. Bu yıl bitmeden doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayımızı 1000'e çıkaracağız.
Dünyanın çevresini 6,5 kez dolaşan 257 bin kilometrelik doğal gaz ağımız, 495 milyon metreküplük günlük doğal gaz giriş kapasitemiz, 6,3 milyar metreküp seviyesine çıkan yer altı doğal gaz depolama imkanımızla doğal gazı ülkemizin her noktasına güvenli ve kesintisiz götürmeye devam edeceğiz."
"ARTIK HER ÜLKE, ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİNİ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYOR"
Dünyada yaşanan gelişmelerin, enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın ve kendi kaynaklarını geliştirmenin stratejik önemini her geçen gün daha fazla ortaya koyduğuna işaret eden Bayraktar, "Artık her ülke, enerjide arz güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak görüyor. Biz de bu anlayışla hem enerji arzımızı güvence altına almak hem de ekonomimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürdürülebilir biçimde karşılamak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bir taraftan Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut rezervlerimizi artırmak ve onları en verimli şekilde ülkemize kazandırmak istiyoruz, diğer taraftan Karadeniz'in farklı bölgelerinde yeni doğal gaz ve petrol keşifleri yapmak için sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.
Bayraktar, Türkiye'nin bugün 6 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemileriyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip ülke konumunda olduğuna dikkati çekerek, Karadeniz'in derinliklerinde doğal gaz, Gabar'ın karlı zirvelerinde petrol üreten, Mavi Vatan sınırlarını aşarak Afrika kıyılarında, Somali'de petrol arayan Türkiye'nin olduğunu söyledi.
Bu noktaya kolay gelinmediğini vurgulayan Bayraktar, çok zorlu sınamalardan geçtiklerini, üstü örtülü veya açık ambargolara, her türlü engelleme, karalama ve çifte standartlara rağmen "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" ülküsüne sımsıkı sarıldıklarını, Başkan Erdoğan'ın ülkede gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biri olan öz güven devrimiyle bu engelleri birer birer aştıklarını anlattı.
Bakan Bayraktar, "Bu sayede milli şirketimiz Türkiye Petrolleri, özellikle son 5 yılda yeni keşiflerle üretimini 2 kat artırarak yaklaşık 300 bin varile çıkardı, bu rakamı 2028 yılında 550 bin varile ama inşallah hedefimiz günlük bir milyon varile çıkarmak olacak. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Onun için Türkiye Irak, Azerbaycan, Somali, Pakistan, Macaristan, Bulgaristan, Umman ve Libya'da yoğun şekilde bu aramalarına devam ediyor. Kendi gemilerimiz, kendi mühendis ve teknisyenlerimiz ve ekipmanlarımızla ülkemizi bu alanda bölgesel lider ve küresel oyuncu yapmaya kararlıyız." dedi.
Bu kararlılığın ve idealizmin en somut nişanesi olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu bugün görev yerine uğurladıklarını belirten Bayraktar, "Bu büyük projede emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, mühendislerimize, teknik ekiplerimize ve sayıları 7 bini bulan işçi kardeşlerimize milletimiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Bu milli projeyi hayata geçirmemiz için bizlere inanan ve her daim desteğini aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dualarıyla bizlere manevi güç veren aziz milletimize de şükranlarımızı sunuyorum. Osman Gazi platformumuzun yolu ve bahtı açık olsun. Tüm mürettebatımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer katıldı.
Bakan Bayraktar'ın konuşması sonrası Başkan Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.
Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine dualarla uğurlandı.