Güçlü iradesi ve verdiği destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Bayraktar, "Bu güçlü irade sayesinde doğal gaz üretimimizde yeni bir dönemin kapılarını açıyor ve Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Türkiye, artık yalnızca doğal gaz arayan ve keşfeden değil denizin üzerinde doğal gazı işleyerek karaya ulaştırabilen ülke konumuna geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanması dolayısıyla Filyos Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Bayraktar, tarihi ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin, ilk yüzer doğal gaz işleme tesisi olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzu görev yeri olan Sakarya Gaz Sahamıza uğurluyoruz." ifadesini kullandı.

Osman Gazi, Karadeniz'de 20 yıl boyunca doğal gaz işleyecek. Şu an bulunduğumuz bu noktadan 170 kilometre açıkta, deniz tabanına zincirlerle sabitlenmiş şekilde görev yapacak. Bu proje, büyük bir mühendislik başarısının yanı sıra Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında denizlerdeki operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da çok önemli. Her bir modülün yerleştirilmesi, sistemlerin birbirine entegre edilmesi ve üretim altyapısının hazırlanması, büyük emeğin ve titiz çalışmanın sonucudur. Bu süreçte görev alan bütün mühendislerimize, işçilerimize ve teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum."

"Aradan geçen yaklaşık 17 ayda Osman Gazi'yi, burada yani Filyos'ta deyim yerindeyse devasa bir fabrikaya dönüştürdük. Platformun üzerinde doğal gazı ayrıştıran, işleyen ve güvenli şekilde karaya aktarılmasını sağlayan toplam 21 modül tesis ettik. Bu yapının en kritik parçalarından biri olan, 2 bin 500 ton ağırlığında ve 44 metre uzunluğundaki MEG modülünü başarıyla inşa ettik. Acil durumlarda açığa çıkan gazın güvenli şekilde tahliyesi ve kontrollü yakılmasını sağlayan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de platformun üzerine yerleştirilen son büyük ünite oldu. Alev kulesiyle yaklaşık 125 metre yüksekliğinde olan platformumuz, deniz üzerinde duran, adeta 40 katlı bir gökdelen, 3 futbol sahası uzunluğunda bir üretim üssü.

Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim tesisi Osman Gazi'yi geçen yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası’na dualarla uğurlandı. (Foto: AA)

"HER 4 EVDEN 3'ÜNDE KENDİ GAZIMIZ YANACAK"

Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Hedefimiz, bu yıl bitmeden, aralık ayında Osman Gazi'nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini yakmak. Bu sahadan birinci fazda bugüne kadar 7,23 milyar metreküp doğal gaz ürettik. 12 kuyuda günlük bazda toplam 9,5 milyon metreküpe ulaşarak birinci fazı tamamladık. Osman Gazi, ikinci fazda bu üretimi ilave 10 kuyuyla tam iki katına çıkaracak. 2027 yılıyla günlük toplam üretim kapasitemiz 20 milyon metreküpe erişecek." dedi.

Böylece halihazırda 4 milyon evde kullanılan yerli gazın, iki katına çıkarak 8 milyon haneye gireceğine dikkati çeken Bayraktar, "Bunun yanı sıra yapımı devam eden yeni platformumuzla 2028 yılı içerisinde Karadeniz'deki üretimimiz 32 kuyuyla günlük toplam 45 milyon metreküpe çıkacak. 2028 yılında ülkemizde doğal gazı olan evlerin yüzde 75'i yani yaklaşık 17 milyon hane, ocağında, mutfağında, banyosunda Karadeniz gazını kullanacak. Her 4 evden 3'ünde kendi gazımız yanacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın 2002'de ortaya koyduğu en önemli hedeflerden birinin, o dönem sadece 5 ilde bulunan doğal gazı, 81 ile yayma ve tüm vatandaşların kullanımına sunmak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hamdolsun, Türkiye'de 81 ilde ve 995 yerleşim yerinde doğal gaz var. Bu sayede doğal gaz sunulan tüm vatandaşlarımız, yaşam konforunu artıran, hayatımızı kolaylaştıran ve şehirlerimizin hava kalitesini yükselten bu yakıtı kullanıyorlar. Bu yıl bitmeden doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayımızı 1000'e çıkaracağız.

Dünyanın çevresini 6,5 kez dolaşan 257 bin kilometrelik doğal gaz ağımız, 495 milyon metreküplük günlük doğal gaz giriş kapasitemiz, 6,3 milyar metreküp seviyesine çıkan yer altı doğal gaz depolama imkanımızla doğal gazı ülkemizin her noktasına güvenli ve kesintisiz götürmeye devam edeceğiz."