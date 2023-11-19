Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Enerjide dönüşümün miladı: 2016

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve kesintisiz enerji arzı sağlamayı hedefleyen politikaları öncelediğini belirten Bayraktar, AK Parti iktidarında enerji politikalarının iki odak noktası olduğuna dikkati çekerek "Birincisi, enerji arz güvenliğinin kesintisiz ve kalıcı sağlanması hedefi. İkincisi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi" dedi.

Geçtiğimiz 21 yılda enerjide çok büyük bir dönüşüm süreci yaşattıklarını aktaran Bayraktar, bu dönüşüm sürecinin 2002-2016 yıllarına birincil enerji dönüşüm dönemi, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın yazıldığı 2016 ve sonrasına ise ikincil enerji dönüşümü dönemi dediklerini aktardı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI BAŞLADI

Bayraktar, 2016'dan sonra iklim değişikliğiyle mücadelenin de hız kazandığını ve 2021'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylandığını anımsattı.

Türkiye'nin 2053'te karbon nötr ekonomi olma sözüyle enerji politikalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, "Önümüzdeki 30 yılda bu hedefe ulaşmak için Milli Enerji Ve Maden Politikasını Türkiye'nin yüzyıl hedefi doğrultusunda geliştirmeye gayret ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.