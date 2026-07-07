Emekli promosyonu Temmuz 2026: Hangi banka ne ödüyor?

"En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" sorusu, Temmuz 2026 itibarıyla milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bankalar, SGK emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşteriler için promosyon tutarlarını güncellerken, koşulsuz nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalarla toplam ödeme miktarını artırıyor. Banka banka hazırlanan bu karşılaştırmada promosyon tutarları, varsa ek kampanya şartları ve resmi duyurular esas alınarak bir araya getirildi.