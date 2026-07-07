Emekli promosyonu Temmuz 2026: Hangi banka ne ödüyor?
Temmuz 2026'da emekli maaşlarına yapılan yüzde 17,76'lık zammın ardından bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyon tutarları ile ek kampanya şartları yeniden şekillenirken, haberde yer alan bilgiler bankaların güncel resmi duyuruları esas alınarak derlendi. Ek promosyon tutarları ise bankaların belirlediği kampanya koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.
"En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" sorusu, Temmuz 2026 itibarıyla milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bankalar, SGK emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşteriler için promosyon tutarlarını güncellerken, koşulsuz nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalarla toplam ödeme miktarını artırıyor. Banka banka hazırlanan bu karşılaştırmada promosyon tutarları, varsa ek kampanya şartları ve resmi duyurular esas alınarak bir araya getirildi.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Bonus Kart, avans hesap ve sigorta harcamalarıyla birlikte ek 10.000 TL'ye varan ödüllerle toplam kazanç 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
MAAŞ KRİTERLERİNE GÖRE NAKİT PROMOSYON:
-
0 - 9.999 TL: 6.250 TL
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10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
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15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
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20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
EK BONUS KOŞULLARI (TOPLAM 10.000 TL):
-
6.000 TL Bonus: Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama yapılması durumunda.
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2.000 TL Bonus: Avans Hesap üzerinden yapılan harcamalara.
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2.000 TL Bonus: Yeni sigorta poliçesi yaptırılması durumunda.
-
Ek Avantaj: Garanti BBVA Mobil ve internet üzerinden, maaş hesabına bağlı havale ve belirli saatlerde EFT/FAST işlemleri ücretsizdir.
QNB FİNANSBANK
QNB, emekli maaşına göre 8.500 TL'den 20.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Ek avantajlar ve bankacılık işlemleriyle birlikte toplam kazanç 20.000 TL seviyesine ulaşıyor.
EK AVANTAJLAR:
-
ATM Kullanımı: Ayda 2 kez yurt içi diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, yatırma veya bakiye sorgulama hakkı.
-
Ücretsiz Dijital İşlemler: QNB Mobil ve internet şubeden hafta sonu ve resmi tatiller hariç 08:30-16:00 saatleri arasında TL havale ve EFT işlemleri ücretsizdir.
-
Kredi Kartı Avantajı: QNB Emekli Kredi Kartı için ilk yıl üyelik ücreti alınmaz. Bu kartla yapılan market ve eczane harcamalarında yıllık toplam 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı sunulur.
ING
ING, 29 Haziran - 31 Temmuz 2026 döneminde 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon ve ek ürün/harcama koşullarıyla toplam 32.000 TL'ye varan ödeme sunmaktadır.
KOŞULSUZ NAKİT PROMOSYON TUTARLARI:
-
0 TL - 9.999 TL: 6.250 TL
-
10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
-
15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
-
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
EK ÖDÜL KOŞULLARI (TOPLAM 17.000 TL EK ÖDEME):
-
4.000 TL: Vadesiz hesaba bağlı destek hesapla verilen fatura talimatlarına.
-
3.500 TL: Turuncu Hesap bakiyesi bulundurma şartıyla.
-
3.500 TL: İhtiyaç kredisi kullanılması koşuluyla.
-
4.000 TL: Banka kartı harcaması yapılmasıyla.
-
2.000 TL: Mobil üzerinden ilk kez müşteri olunmasıyla.
VAKIFBANK
VakıfBank, emeklilere maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor.
MAAŞ KRİTERLERİNE GÖRE 3 YILLIK NAKİT PROMOSYON:
-
10.000 TL'nin altı: 5.000 TL
-
10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
-
15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
-
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK emeklilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken ek kampanyalarla birlikte toplam kazanç 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
|Aylık Net Maaş Aralığı
|Koşulsuz Nakit Promosyon
|2 Yeni Fatura (MaxiPuan)
|Kredi Kartı Harcaması* (MaxiPuan)
|Toplam Kazanım
|0 TL - 9.999 TL
|6.250 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|16.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|20.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|25.000 TL
AKBANK
Akbank, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sağlıyor. Ek ödüllerle birlikte toplam ödeme 15.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.
|Maaş Tutar Aralığı
|SGK Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon Tutarı
|Toplam Promosyon Tutarı
|0 - 9.999 TL
|5.000 TL
|1.250 TL
|6.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000 TL
|2.000 TL
|10.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000 TL
|2.500 TL
|12.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|3.000 TL
|15.000 TL
DENİZBANK
DenizBank, 11 Haziran - 31 Temmuz 2026 döneminde 3 yıl maaş taahhüdü verenlere ek ürünlerle birlikte toplam 30.000 TL'ye varan ödeme yapmaktadır. Önemli Not: Fatura ve ek ürün taahhütlerinin 3 yıl içinde bozulması halinde ödenen tutar kıstelyevm (kullanılan süreye oranla) usulü geri alınır.
|Maaş Tutarı
|Standart Promosyon
|Ek Ödül (KMH)
|Ek Ödül (2 Fatura)
|Ek Ödül (Kart Aktiflik)
|Toplam Promosyon
|0 - 9.999 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|5.000 TL
|8.000 TL
|20.000 TL
|10.000 - 14.999 TL
|8.000 TL
|2.000 TL
|6.000 TL
|8.000 TL
|24.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|10.000 TL
|2.000 TL
|7.000 TL
|8.000 TL
|27.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|2.000 TL
|8.000 TL
|8.000 TL
|30.000 TL
HALKBANK
Halkbank, emekli maaşına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.
MAAŞ KRİTERLERİNE GÖRE PROMOSYON TUTARLARI:
-
10.000 TL'nin altı: 5.000 TL (SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvurarak bu 5.000 TL'lik ödemeden yararlanabilir).
-
10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
-
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
-
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
EK AVANTAJLAR:
-
Faizsiz Kredi: İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyanlara, ilk maaş ödemesinden sonra banka politikalarına uygun olarak 40.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı.
-
Fatura İadesi: Otomatik fatura talimatlarında 12 ay boyunca toplam 6.000 TL'ye varan geri ödeme.
-
Bankkart Lira Fırsatı: Market harcamalarında aylık 1.500 TL, sağlık harcamalarında aylık 1.500 TL ve seçili sektörlerde 3.000 TL olmak üzere aylık toplam 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira.
-
Ücretsiz İşlemler: Dijital kanallardan (mobil/internet) yapılan havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsizdir. Yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz maaş çekimi yapılabilir.
-
Diğer: Avantajlı vadeli mevduat faiz oranları, ücretsiz HGS etiketi ve kiralık kasa hizmetinde %25 indirim. Ziraat Yıldız Müşteri programı ile anlaşmalı markalarda indirimler.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, ek kampanyalar ve referans sistemiyle birlikte promosyon tutarını 30.000 TL'ye kadar çıkarabiliyor. Fatura talimatı ve referans ödülleri toplam kazancı önemli ölçüde artırıyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasıyla ek ödüller dahil 30.000 TL'ye varan toplam ödeme sunmaktadır. Ek ödüller için 60 gün içinde 2 yeni fatura talimatı verilmesi, kredi kartıyla 1.000 TL harcanması, mobil aktiflik sağlanması ve mobilden müşteri olurken EMEKLIYEMUJDE kodunun girilmesi gerekir.
TOPLAM KAZANÇ TABLOSU:
|Aylık Net Maaş
|Yalın Promosyon
|Fatura Talimatı
|Kredi Kartı Harcaması
|Dijital Aktiflik
|Mobil Müşteri Olma
|Toplam Kazanım
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|15.250 TL
|10.000 - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|21.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|25.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|30.000 TL
EMEKLİ PROMOSYONU HAKKINDA 5 SORU 5 CEVAP
1) Emekli promosyonu nedir?
Emekli promosyonu, maaşını belirli bir bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü veren emeklilere yapılan nakit ödemedir.
2) 2026 yılında emekli promosyonları ne kadar oldu?
Bankalara göre değişmekle birlikte promosyonlar 5.000 TL'den başlayıp ek kampanyalarla birlikte 30.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.
3) En yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?
2026 Temmuz itibarıyla Yapı Kredi ve Albaraka Türk gibi bankalar ek ödüllerle birlikte 30.000 TL seviyesine varan toplam promosyon sunabilmektedir.
4) Promosyon almak için ne yapılması gerekiyor?
Emeklilerin maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve genellikle 3 yıl maaş alma taahhüdü vermeleri gerekmektedir.
5) Promosyon ödemesi ne zaman hesaba geçer?
Başvurunun onaylanmasının ardından promosyon ödemeleri çoğunlukla ilk maaşın yatmasını takip eden birkaç iş günü içinde hesaba aktarılır.
Veriler bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir. (Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.)