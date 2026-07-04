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Türkiye tarımda Avrupa lideri oldu: Hasıla 83,2 milyar doları aştı

Türkiye, 2024 yılında tarımsal hasılada tarihi bir başarıya imza attı. Dünya Bankası'nın 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre tarımsal hasıla ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci sıraya yükseldiğini açıklayarak bu başarının üreticiler, çiftçiler, ihracatçılar ve sanayicilerin ortak emeği olduğunu vurguladı.

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Türkiye tarımda Avrupa lideri oldu: Hasıla 83,2 milyar doları aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası'nın 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal üretimde tarihi bir eşiği geride bıraktığını duyurdu.

Yumaklı, tarımsal hasılanın ilk kez 80 milyar dolar sınırını aşarak 83,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

AVRUPA'DA ZİRVE, DÜNYADA 7'NCİ SIRA

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, tarımsal hasıla büyüklüğünde Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisi olurken, dünyada ise 7'nci sıraya yerleşti.
Böylece Türkiye, küresel tarım ligindeki yükselişini sürdürerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre Türkiye'nin tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeyi geride bıraktığını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre Türkiye'nin tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeyi geride bıraktığını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

YUMAKLI: "BU GURUR TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek."

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımıBakan Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımı

22 YILDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Paylaşılan verilere göre Türkiye'nin tarımsal hasılası son yıllarda istikrarlı şekilde arttı.

  • 2002: 24,5 milyar dolar (Dünya 12'ncisi)
  • 2023: 72,9 milyar dolar (Dünya 8'incisi)
  • 2024: 83,2 milyar dolar (Dünya 7'ncisi)

Bu yükselişle birlikte Türkiye, hem Avrupa'daki liderliğini pekiştirdi hem de küresel sıralamada bir basamak daha yükseldi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ÇİN VAR

Dünya Bankası'nın 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'nda listenin ilk sırasında 1 trilyon 298 milyar doların üzerindeki tarımsal hasılasıyla Çin yer aldı.
Türkiye ise 83,2 milyar dolarlık hasılasıyla dünyanın en büyük tarım ekonomileri arasında yer almayı sürdürdü.

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Türkiye tarımda Avrupa lideri oldu: Hasıla 83,2 milyar doları aştı-4 Türkiye tarımda Avrupa lideri oldu: Hasıla 83,2 milyar doları aştı-5 Türkiye tarımda Avrupa lideri oldu: Hasıla 83,2 milyar doları aştı-6
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Dilek Demir
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