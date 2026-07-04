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Tazminat tavanı Temmuz zammı 2026 | İşte kıdem tazminatında yeni üst sınır

İşten ayrılanların, emekli olanların en önemli güvencesi olan kıdem tazminatına memur zammı geliyor. Tazminatta bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni tavan belli oldu. İşte detayları…

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Tazminat tavanı Temmuz zammı 2026 | İşte kıdem tazminatında yeni üst sınır

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tavanına memur ayarı geliyor. Memur maaş katsayısına bu ay uygulanacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu.

Memur maaş katsayısına bu ay uygulanacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu. (Fotoğraf:AA)Memur maaş katsayısına bu ay uygulanacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu. (Fotoğraf:AA)

SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLİYOR

İşyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkanlar ile emeklilik, askerlik, evlilik (kadınlar için) ve haklı fesih gibi sebeplerle ayrılanların alabildiği kıdem tazminatı; çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak hesaplanan tutardan, sadece damga vergisi kesiliyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. (Fotoğraf:AA)Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. (Fotoğraf:AA)

Ancak kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Özel sektörde çalışanların yıllık tazminatı bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor.

Video Oynatma İkonu Kıdem tazminatı tavanında yeni sınır belli oldu

YILIN İLK YARISINDA TAZMİNAT TAVANI NE KADARDI?

Tazminat tavanı bu yılın ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş idi. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapıldı.

Ortaya çıkan artışa göre bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş olacak. (Fotoğraf:AA)Ortaya çıkan artışa göre bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş olacak. (Fotoğraf:AA)

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Bu tutar bu aydan itibaren memur maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Ortaya çıkan artışa göre bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 73 bin 170 lira 24 kuruş ödenecek.

Dönem / ParametreYılın İlk Yarısı (Eski Dönem)Yılın İkinci Yarısı (Yeni Dönem)
Brüt Kıdem Tazminatı Tavanı64.948,77 TL73.729,84 TL
Kesilen Damga Vergisi Oranı%0,759 (Binde 7,59)%0,759 (Binde 7,59)
Net Ödenecek En Yüksek Yıllık Tutar64.455,00 TL73.170,00 TL
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