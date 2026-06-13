Yalan siyasetinin hukuki iflası: 128 milyar dolar iftirası neden atıldı! | "Yeniden Büyük Türkiye ve Berat Albayrak"
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yürütülen "128 milyar dolar" iddialarının hiçbir olgusal temele dayanmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP'nin bireysel başvuru talebini reddetmesiyle hukuken tescillendi. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın "yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası" olarak tanımladığı ve yerel mahkemelerin ardından AYM duvarına çarpan algı operasyonunu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna ise bu organize kampanyanın arkasında "harici ve dâhili bedhahların" tam bağımsız Türkiye idealini hedef aldığını vurguladı. Öte yandan Albayrak döneminde enflasyonun yüzde 25'ten yüzde 8'e indirilmesi, 57 milyar dolarlık cari açığın kapatılarak Cumhuriyet tarihi rekoru olan 15 milyar dolar cari fazla verilmesi ve 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi gibi makroekonomik veriler de iftiraları tamamen boşa çıkardı...
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen algı operasyonları yargı duvarına çarptı. CHP'nin uzun süredir gündemden düşürmediği "128 milyar dolar" iddialarının hiçbir olgusal temele dayanmadığı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla tescillendi.
İFTİRALAR BOŞA ÇIKTI
Yerel mahkeme ve istinaf süreçlerinin ardından AYM, CHP'nin bireysel başvuru talebini reddederek kurumsallaştırılmak istenen iftirayı hukuken belgeledi. 2018 yılından itibaren Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen yoğun finansal saldırılara karşı uygulanan yerli ve milli ekonomi politikalarını hedef alan bu organize kampanyanın, CHP liderliğinde ve FETÖ iltisaklı hesaplar desteğiyle büyütüldüğü ortaya kondu.
Berat Albayrak döneminde elde edilen makroekonomik başarılar, 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi, enflasyonun yüzde 25'ten yüzde 8'e düşürülmesi ve Cumhuriyet tarihi cari fazla rekoru gibi somut veriler de iftiraları tamamen boşa çıkardı.
2 YILDA NELER YAPILDI?
Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı 2 yıllık dönemde şu hamleler yapıldı
- Enflasyon yüzde 8'e düşürüldü.
- 57 milyar dolar cari açık kapatıldı.
- Tek haneli faiz-enflasyon dengesi kuruldu.
- Tarihin en uzun ve en düşük kredi faizi uygulandı.
- Esnafa finansman desteği sağlandı.
- KDV oranları düşürüldü.
- 350 ton altın Türkiye'ye getirildi.
- TCMB rekor kâr elde etti.
- Türkiye enerjide bağımsızlık ile oyun kurucu oldu.
Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş yaptığı açıklamada, "128 milyar dolar yalanı söylemini konu alan yargılama süreci tamamlanmış ve AYM'nin kararı ile bireysel başvuru talebi reddedilerek CHP'nin iftiralarını kurumsallaştırdığı tasdiklenmiştir" ifadelerini kullandı. Göktaş, "O gün alınan kararların ve yapılan işlerin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır" diyerek sürecin ekonomi politiğine dikkat çekti.
"EN BÜYÜK SALDIRIYI ERDOĞAN'A VE BERAT ALBAYRAK'A YAPTILAR"
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna da meseleyi köşesine taşıyarak çarpıcı analizlerde bulundu. Batı'nın güçlü Türkiye karşısında her türlü engelleme girişimine soyunduğunu belirten Tuna, harici ve dâhili bedhahların asıl hedefinin ülkenin bağımsızlığı olduğunu vurguladı.
Tuna, "Harici ve dâhili bedhahlar en büyük saldırıyı, 'Yeniden Büyük Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ardından da Üstat Sadık Albayrak'ın oğlu Berat Albayrak'a yaptılar. Berat Albayrak'ın hedef seçilme nedeni, en netameli dönemde ekonominin dümeninde bulunması ve bilumum finansal operasyonları savuşturmasıydı." dedi.
Tuna'nın yazısı şu şekilde:
"Batı'nın karakteristik özelliğidir; güçsüzü ezer, güçlüyle işbirliği yapar. Bu bakımdan, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin geçen günkü Türkiye övgüsü münferit değildir.
Zira İtalya ve İspanya da Avrupa savunmasının Türkiye'siz kurulamayacağını net bir şekilde dile getirmişti.
Uzun lafın kısası, Türkiye artık "bölgesel oyun kurucu" kabul ediliyor.
Takdir edersiniz ki Almanya dâhil birçok Avrupa ülkesinin yüksek teknolojili silah sanayiinde Türkiye ile ortaklık yarışına girmesi hayal edilemeyecek bir güç tescilidir.
Elbette bu güç İsrail'i endişelendiriyor. Eski başbakanlarından Naftali Bennett durduk yere Türkiye'yi "baş edilmesi gereken rakip" ilan etmedi.
Gelgelelim, İsrail yalnız değil, dâhili bedhahlar da gayet endişeli. Yoksa "Yeniden Büyük Türkiye"nin ayak seslerinin Avrupa başkentlerinden duyulduğu bir dönemde, "Battık, bittik, yandık" şeklinde mütemadiyen umutsuzluk pompalamazlar, ülkeyi "Tımarhanede bugün..." diye aşağılamazlardı.
Evet, Batı güçlüyseniz sizinle işbirliği yapar ama güç olmanıza engel olmak için de her türlü puştluğu yapar.
Tüm "oyun planları" Türkiye'yi tökezletmek, durdurmak ve hatta yıkmaktır.
Unutmuş olamazsınız: 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oyları düştüğünde İtalyan La Repubblica gazetesi, "Yeni bin yılın Selahaddin Eyyubi'si son metroda durduruldu..." manşetiyle Erdoğan ve Türkiye'ye nereden ve nasıl baktıklarını açık etmişlerdir.
Şükür ki şükür durduramadılar.
Fakat yerli işbirlikçileriyle yapmadıklarını bırakmadılar: Kalkışmalar, muhtıralar, ekonomik operasyonlar, tanklı, savaş uçaklı Gladyo saldırıları, ila ahir.
Harici ve dâhili bedhahlar en büyük saldırıyı, "Yeniden Büyük Türkiye"nin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ardından da Üstat Sadık Albayrak'ın oğlu Berat Albayrak'a yaptılar.
Berat Albayrak'ın hedef seçilme nedeni, en netameli dönemde ekonominin dümeninde bulunması ve bilumum finansal operasyonları savuşturmasıydı.
Hem de Trump'ın "Ekonominizi mahvederim" tehditleri ardından gelen yaptırımlara rağmen.
Göreve başladığında 57 milyar dolar olan cari açığı kapatıp ilk kez 15 milyar dolar cari fazla ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Enflasyonu yüzde 25'ten yüzde 8'e indirdi. Pandemide bile enflasyonu yüzde 11'de tuttu. Ayrıca 700 binden fazla esnafa finansman, 6 milyondan fazla aileye nakdi yardım sağladı. Türkiye, pandemi yılında G-20 içinde Çin'le birlikte büyüyen iki ülkeden biri oldu. Ayrıca müthiş bir öngörüyle ABD, İsviçre ve İngiltere'deki 350 ton altını ülkeye getirerek rezervi 2020 sonunda 719 tona ulaştırdı.
Sayın Berat Albayrak'a karşı CHP ve FETÖ'nün başlattığı "128 milyar dolar" algı kampanyası, AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmak için erketede bekleyen "içerideki" kifayetsiz muhterisler, idraksiz fırıldaklar ve dedikoducu cavalacozların sinsi işbirliğiyle gerçekleşti.
Fakat Anayasa Mahkemesi bu algı siyasetinin hiçbir gerçekliğe dayanmadığını belgeleyerek aşağılık iftirayı sahiplerinin elinde patlattı.
Hülasa, tarih ve hukuk hükmünü verdi; iftiralar uçup gitti, atılan devrim niteliğindeki adımlar "Yeniden Büyük Türkiye" idealinin sarsılmaz sütunları oldu.
Veyl olsun müfterilere!.."