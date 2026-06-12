Zorunlu trafik sigortasında kapsam genişledi! Araç sahiplerine yeni hak
Zorunlu trafik sigortasında kapsam genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle araç değer kaybı doğrudan teminat kapsamına alınırken, ağır hasarlı araçlar için tazminat şartları, parça değişim kuralları ve sağlık giderlerine ilişkin uygulamalar yeniden düzenlendi.
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- SEDDK'nın trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemesi 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
- Araç hasarı için yapılan başvurular artık araç değer kaybını da kapsayacak ve ayrı başvuru gerekmeyecek.
- Hasar gören orijinal parçanın onarılamaması durumunda öncelikle orijinal parça ile değişim yapılacak.
- Trafik kazası nedeniyle yaralananların protez organ bedeli dahil tüm tedavi ve bakıcı giderleri teminat kapsamında karşılanacak.
- Zorunlu haller dışında kaza yerini terk eden veya gerekli belgelerin düzenlenmesini engelleyen sürücülere sigorta şirketleri rücu edebilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi, sağlık giderleri ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli değişikliklere gidildi.
DEĞER KAYBI ARTIK TEMİNAT KAPSAMINDA
Yeni düzenlemeyle birlikte Maddi Zararlar Teminatı kapsamındaki başvurular yalnızca araçta meydana gelen hasar bedelini değil, araç değer kaybını da kapsayacak.
Araç hasarı için sigorta şirketine başvuran hak sahibi ayrıca değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Böylece değer kaybı için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek kalmayacak.
Araçtaki değer kaybı, SEDDK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından tespit edilecek. Eksper; aracın markası, yaşı, modeli, kullanım durumu, hasar gören parçaları, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki farkı dikkate alarak hesaplama yapacak.
Hazırlanacak eksper raporunda değer kaybı tutarı da ayrıca yer alacak. Sigorta şirketleri ise hesaplanan tutarı, nihai eksper raporunun kendilerine ulaştığı tarihi takip eden iş günü içerisinde hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.
ORİJİNAL PARÇA KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR NETLEŞTİRİLDİ
Tebliğle birlikte araç onarımlarında kullanılacak parçalarla ilgili kurallar da netleştirildi.
Hasar gören orijinal parçanın onarılmasının mümkün olmaması halinde öncelikle orijinal parça ile değişim yapılacak. Ancak araç sahibinin onayı bulunması veya orijinal parçaya ulaşılamaması durumunda eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçalar kullanılabilecek.
Hasarlı parçanın orijinal olmadığı durumlarda ise öncelik yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaya verilecek. Bu seçeneklerin mümkün olmaması halinde orijinal parça kullanılabilecek. Eşdeğer parçanın kullanılabileceğini ispat yükümlülüğü sigorta şirketlerinde olacak.
Düzenlemeyle ayrıca kullanılan yeni parçalar nedeniyle araçta oluşabilecek değer artışının tazminattan düşülemeyeceği hüküm altına alındı.
AĞIR HASARLI ARAÇLARDA BELGE ŞARTI
Ağır hasarlı olduğu eksper raporuyla belirlenen araçlar için de yeni bir uygulama getirildi.
Buna göre sigorta şirketlerinin tazminat ödemesi yapabilmesi için aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek. Belge sunulmadan ödeme yapılamayacak.
SAĞLIK VE BAKICI GİDERLERİ DE GÜVENCE ALTINDA
Düzenleme kapsamında Sağlık Giderleri Teminatı'nın kapsamı da genişletildi.
Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişilerin protez organ bedelleri dahil tüm tedavi giderleri bu teminat kapsamında karşılanacak. Tedavi sürecinde ortaya çıkan bakıcı giderleri ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra tıbben gerekli görülen sürekli bakıcı giderleri de sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından ödenecek.
Geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlıktan kaynaklanan zararlar ise Sakatlanma Teminatı kapsamında karşılanacak.
KAZA YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜLERE RÜCU EDİLEBİLECEK
Yeni düzenlemeyle sigorta şirketlerinin sigortalıya rücu edebileceği durumlar da yeniden düzenlendi.
Can güvenliğinin tehlikede olması, yaralıların hastaneye götürülmesi gibi zorunlu haller dışında sürücünün kaza yerini terk etmesi veya kaza tespit tutanağı ile alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesini engellemesi halinde sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı sigortalıdan talep edebilecek.
DİJİTAL BİLDİRİM DÖNEMİ GÜÇLENİYOR
Tebliğle genel şartlara "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı da eklendi.
Kısa mesaj, elektronik posta, internet siteleri, mobil uygulamalar, disk, CD, DVD, hafıza kartları ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve e-Devlet üzerinden kurulacak sistemler resmi bildirim araçları arasında yer alacak.
Yeni hükümler 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.