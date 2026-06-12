Zorunlu trafik sigortasında kapsam genişledi! Araç sahiplerine yeni hak

Zorunlu haller dışında kaza yerini terk eden veya gerekli belgelerin düzenlenmesini engelleyen sürücülere sigorta şirketleri rücu edebilecek.

Trafik kazası nedeniyle yaralananların protez organ bedeli dahil tüm tedavi ve bakıcı giderleri teminat kapsamında karşılanacak.

Araç hasarı için yapılan başvurular artık araç değer kaybını da kapsayacak ve ayrı başvuru gerekmeyecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zorunlu trafik sigortasında kapsam genişledi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DEĞER KAYBI ARTIK TEMİNAT KAPSAMINDA

Yeni düzenlemeyle birlikte Maddi Zararlar Teminatı kapsamındaki başvurular yalnızca araçta meydana gelen hasar bedelini değil, araç değer kaybını da kapsayacak.

Araç hasarı için sigorta şirketine başvuran hak sahibi ayrıca değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Böylece değer kaybı için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek kalmayacak.

Araçtaki değer kaybı, SEDDK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından tespit edilecek. Eksper; aracın markası, yaşı, modeli, kullanım durumu, hasar gören parçaları, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki farkı dikkate alarak hesaplama yapacak.

Hazırlanacak eksper raporunda değer kaybı tutarı da ayrıca yer alacak. Sigorta şirketleri ise hesaplanan tutarı, nihai eksper raporunun kendilerine ulaştığı tarihi takip eden iş günü içerisinde hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.