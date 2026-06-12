Bodrum'da plaj lüksü dudak uçuklatıyor: Giriş ücretleri 16 bin lirayı buldu!

Bazı plajlar giriş ücretine ek olarak minimum harcama limiti ve yüzde 10-15 servis bedeli ekliyor.

Kempinski 200 euro, Edition Bodrum 180 euro ve Paper Moon 150 euro ücret talep ediyor.

Bitez'deki Buddha Bar 300 euro (16 bin lira) ile en pahalı plaj olurken, 100 euro plaj ücreti ve 200 euro minimum harcama limiti uyguluyor.

Bodrum'daki plaj girişlerinde ücretler 3 bin lira ile 16 bin lira arasında değişiyor.

Y az geldi, bavullar hazırlanmaya başladı. Tatilciler gözünü plajlara çevirdi. Bodrum'daki beach'ler yine fiyatlarıyla öne çıktı. Ortalama 3 bin ila 5 bin arasında değişen giriş ücretleri, 16 bin liraya kadar yükseldi. Özellikle popüler mekanlarda hafta sonu ayrı tarife uygulandığı görülürken; denize sıfır loca, VIP cabana ve ön sıra şezlong gibi kriterler fiyatta belirleyici oldu.

Bodrum'daki plaj girişlerinde ücretler 3 bin lira ile 16 bin lira arasında değişiyor.. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

HARCAMA LİMİTİ VAR

Beach'lerde fiyatlar her şey dahil olabildiği gibi, giriş ücretinden ayrı şekilde minimum harcama limiti talep edenler de bulunuyor. Bazı beach'lerin reklamlarındaki 'giriş ücretsiz' ibaresi yanıltıcı olabiliyor. Çünkü ücretin tamamını minimum harcama limiti adıyla alan mekanlar da mevcut. Ayrıca bazı mekanlar ücrete yüzde 10-15 servis bedeli ekliyor.

Fiyat listesinde zirvede, 300 euro (16 bin lira) ile Bitez'de bulunan Buddha Bar yer alıyor. Burada 100 euro plaj ücreti alınırken, 200 euroluk da minimum harcama limiti bulunuyor.