Bodrum'da plaj lüksü dudak uçuklatıyor: Giriş ücretleri 16 bin lirayı buldu!
Her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum’daki beach fiyatları gündeme oturdu. Kişi başı rakam 16 bin liraya kadar çıktı. Euro cinsinden tarifeler dikkat çekerken, bazı mekanlar minimum harcama ve servis bedeli şartı getirdi...
Hızlı Özet Göster
- Bodrum'daki plaj girişlerinde ücretler 3 bin lira ile 16 bin lira arasında değişiyor.
- Bitez'deki Buddha Bar 300 euro (16 bin lira) ile en pahalı plaj olurken, 100 euro plaj ücreti ve 200 euro minimum harcama limiti uyguluyor.
- Maçakızı 230 euro artı yüzde 15 servis bedeli ile ikinci sırada yer alıyor.
- Kempinski 200 euro, Edition Bodrum 180 euro ve Paper Moon 150 euro ücret talep ediyor.
- Bazı plajlar giriş ücretine ek olarak minimum harcama limiti ve yüzde 10-15 servis bedeli ekliyor.
Yaz geldi, bavullar hazırlanmaya başladı. Tatilciler gözünü plajlara çevirdi. Bodrum'daki beach'ler yine fiyatlarıyla öne çıktı. Ortalama 3 bin ila 5 bin arasında değişen giriş ücretleri, 16 bin liraya kadar yükseldi. Özellikle popüler mekanlarda hafta sonu ayrı tarife uygulandığı görülürken; denize sıfır loca, VIP cabana ve ön sıra şezlong gibi kriterler fiyatta belirleyici oldu.
HARCAMA LİMİTİ VAR
Beach'lerde fiyatlar her şey dahil olabildiği gibi, giriş ücretinden ayrı şekilde minimum harcama limiti talep edenler de bulunuyor. Bazı beach'lerin reklamlarındaki 'giriş ücretsiz' ibaresi yanıltıcı olabiliyor. Çünkü ücretin tamamını minimum harcama limiti adıyla alan mekanlar da mevcut. Ayrıca bazı mekanlar ücrete yüzde 10-15 servis bedeli ekliyor.
Fiyat listesinde zirvede, 300 euro (16 bin lira) ile Bitez'de bulunan Buddha Bar yer alıyor. Burada 100 euro plaj ücreti alınırken, 200 euroluk da minimum harcama limiti bulunuyor.
SERVİS BEDELİ DE EKLENİYOR
İkinci sırada ise Maçakızı yer alıyor. Mekan, bu sezon fiyatını her şey dahil 230 euro olarak güncellerken, fiyata yüzde 15'lik servis bedeli de dahil ediyor. Yalıçiftlik'teki Kempinski de 200 euroluk bir tarife uyguluyor.
Edition Bodrum, minimum harcama limitiyle birlikte 180 euro talep ederken, Demirbükü'nde faaliyet gösteren Paper Moon ise 150 euroluk fiyat çıkarıyor. Lucca Beach'te giriş ücreti ve harcama limitiyle birlikte 7 bin lira olan fatura; Frankie Beach'te 5 bin ve Momo Beach'te 4 bin 500 liraya ulaşıyor.
NEREDE NE KADAR?
|BEACH
|ÜCRET
|Buddha Bar
|300 euro
|Maçakızı
|230 euro + % 15
|Kempinski
|200 euro
|Edition Bodrum
|180 euro
|Paper Moon
|150 euro
|Lucca Beach
|7.000 TL
|Xuma Village
|6.000 TL + % 10
|Frankie Beach
|5.000 TL
|Momo Beach
|4.500 TL
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