Türkiye siyonist düzene çomak soktu! İsrail'den Başkan Erdoğan'a "darbe" çağrısı: Dananın kuyruğu Suriye ve Doğu Akdeniz'de kopacak

İsrail, Terörsüz Türkiye sürecine nifak sokmak istiyor İSRAİL'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE NİFAK SOKMA ÇABASI İsrail'in en büyük hazımsızlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci oldu. Başından beri süreci sabote etmek isteyen siyonist akıl, "Görüşmeler çıkmazda" diyerek PKK'ya silah bırakmaması konusunda telkinlerde bulundu. Yalanlarla dolu analizde "Erdoğan hükümetinin vaat ettiği beklenen yasal reformlar durdu ve parlamento komisyonu artık her türlü tavizi doğrulanmış silahsızlanmaya bağlıyor, bu da görüşmeleri çıkmaza sokuyor. Erdoğan'ın bu süreçteki amacı uzlaşma değil, siyasi hesaplamadır" denildi.

Ankara'nın Suriye'deki varlığı İsrail'in Arz-ı Mev'ud melaneti önündeki en büyük engel Ankara'nın Suriye üzerinde genişleyen etki alanı, İsrail'in Arz-ı Mev'ud emellerine engel teşkil ediyor. İSRAİL'İN KARIN AĞRISI SURİYE Zalim Esad'ın devrilmesiyle gerçekleşen Suriye devrimi sonrası İsrail, Şam'ın itikrarına kastetti. PKK'nın Suriye yolu SDG'yi destekledi. Bölgede bir "teröristan" koridoru açmak isteyenlere Ankara geçit vermedi. Jeruselam Post'taki makalede, Şam'ın Ankara'ya yönelmesinden duyulan rahatsızlık satırlara döküldü. "Suriye, büyük bir stratejinin sadece bir cephesi" denilirken; Mavi Vatan hamlesi, Libya ile imzalanan anlaşma, Tayfun ve YILDIRIMHAN gibi balistik füzeler İsrail'de endişe yarattı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri İsrail kirli tezgahını dağıttı



Türkiye'nin enerji koridorları üzerinde tahakküm kurması ve savunma sanayiindeki atılımlara dair şu ifadelere yer verildi:

Ankara'nın Doğu Akdeniz'e yönelik hamlesi, 2019'da Trablus ile imzalanan ve Yunanistan ile Mısır'ın hak iddia ettiği sularda bir Türk ekonomik bölgesi çizen denizcilik anlaşmasına dayanan Mavi Vatan doktrinine dayanmaktadır.



Bu kurgu, Ankara'ya İsrail ve Kıbrıs'tan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan güzergahlara itiraz etme bahanesi verdi ve Türkiye şimdi bu hattı İsrail'in kendi kıyılarına doğru kaydırmak için Şam ile benzer bir anlaşma peşinde. Bu iddiaları tehditkar kılan şey, Ankara'nın bunları uygulamaya koyma araçlarını geliştirme hızıdır. Geçen yılın sonlarında hipersonik Tayfun Blok-4 füzesini test etti ve bu Mayıs ayında da devletin 6.000 km menzile sahip olduğunu iddia ettiği kıtalararası balistik füze (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı.







TAYFUN VE YILDIRIMHAN KORKUSU: ENDİŞE VERİCİ



NATO üyesi bir ülkenin kıtalararası balistik füze geliştirmesi endişe verici ve Türkiye'nin üzerinde nükleer savaş başlığı bulunmasa da, Ankara'nın hesapları değişirse bu yetenek, onu ulaşılabilir bir hedef haline getirebilir.

İsrail için varılacak sonuç kaçınılmaz: Kudüs ve Washington'un kurduğu düzene en büyük meydan okuyan artık zayıflamış bir İran değil.

NATO üyesi olan bu ülke, modern bir orduya ve giderek artan bir güç gösterisine sahip olup, Libya ve Karabağ'daki müdahalelerini Filistin konusunda izleyeceği yol için bir model olarak gösteren bir otokrat tarafından yönetilmektedir.