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Bakan Şimşek'ten asgari ücret değerlendirmesi: Enflasyonun üzerinde artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı" dedi. Asgari cürete ilişkin çeşitli veriler paylaşan Şimşek, "Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 12:49
Bakan Şimşek’ten asgari ücret değerlendirmesi: Enflasyonun üzerinde artıyor

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    Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

    BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

    Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Şimşek, uyguladıkları programın nihai hedefinin, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğuna dikkati çekti.

    Şimşek "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk. 2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız Haziran 2023'ten bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

    Şimşek'in X paylaşımında yer alan grafikŞimşek'in X paylaşımında yer alan grafik

    "ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIYOR"
    Şimşek, paylaşımında asgari ücrete yönelik değerlendirmelere de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

    "Asgari ücret, enflasyonun üzerinde artıyor. 2023'te enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti."

    Şimşek'in X paylaşımında yer alan grafikŞimşek'in X paylaşımında yer alan grafik

    "EN YÜKSEK DEĞERE ULAŞTI"
    İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payının bu yılın üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998'den bu yana en yüksek değeri olan yüzde 37,6'ya ulaştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

    "Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu. 2002'de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir.

    Şimşek'in X paylaşımında yer alan grafikŞimşek'in X paylaşımında yer alan grafik

    GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE DAHA YÜKSEK
    Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi. Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir."

    Şimşek'in X paylaşımında yer alan grafikŞimşek'in X paylaşımında yer alan grafik

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