Asgari ücret sonrası zam yapmışlardı! 3 günde 10 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının vatandaşlarımıza yansımaması, tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 81 ilimizde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)

Bu kapsamda; 25.12.2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda 4.378 market denetlenmiş olup, 397.198 denetlenen üründen 5.125 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10.019.801 TL idari para cezası uygulanmıştır.

25.12.2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır.

En Çok Ürün Denetlenen İlimiz 100.600 ile Ankara Olurken, En Çok Cezai İşlem Uygulanan İlimiz ise 4.670.600 TL ile İstanbul Olmuştur

Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100.600 ilk sırada yer alırken, 75.125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54.881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır. En çok ihlal tespit edilen ilk 3 ilimiz ise sırayla İstanbul 2.123, Ankara 1.377 ve Elazığ 506 ihlal belirlenerek sıralanmıştır.