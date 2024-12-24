Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X) ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI YAPILDI İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu , 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında akşam saatlerinde gerçekleştirdi. 2025'TE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , asgari ücretin 2025'te 22 bin 104 olacağını açıkladı.

"2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 25 bin TL olur mu? Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?" milyonlarca kişinin merakla yanıtını araştırdığı sorular yanıt buldu.

Takvim Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Para'da olası zam senaryolarını değerlendirdi. (Ekran görüntüsü)

BU YIL BİR İLK YAŞANDI



Konuya ilişkin A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bu yıl masaya ilk kez farklı bir teklif geldiğinin altını çizdi. Erdem, "Bugüne kadar asgari ücret artışlarına baktığımızda hep enflasyonun üzerinde artışlar olmuş. Asgari ücreti artırırken komisyon hep enflasyona bakmış ve onun üstüne artış yapılmış. Bu sene ilk kez şu ortaya atıldı: Önümüzdeki yılın enflasyonuna da bakalım. İkisinin ortalamasını alalım. İş örgütlerinden böyle teklifler geliyor." dedi.

ARADAKİ FARK 6-7 BİN LİRA



Erdem, "Bu senaryolarda 23 bin lira ile 24 bin 500 lira arasında bir rakam ortaya çıkıyor. TÜRK-İŞ'in beklediği rakam 29 bin 583 lira. Arada 6-7 bin liralık bir fark oluşuyor. Bu fark kapanır mı? Burada hükümetin alacağı tavır önemli. Kolay kapanacak bir rakam değil" ifadelerini kullandı.