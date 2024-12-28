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Plastik poşet fiyatı değişti! İşte yeni tutar

2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı değişti. Plastik Poşet Komisyonu Toplantısının ardından poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 11:10
Plastik poşet fiyatı değişti! İşte yeni tutar

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı değişti.

    2019'DAN BU YANA 25 KURUŞTAN SATILDI
    Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

    Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

    Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

    Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

    2025'TE 50 KURUŞ OLARAK UYGULANACAK
    Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

    Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

    Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

    GEKAP TUTARLARI DEĞİŞTİ
    Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları belirlendi.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE
    Bakanlığın "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğe göre, bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre artırıldı.

    Karar Resmi Gazete'de (Takvim.com.tr)Karar Resmi Gazete'de (Takvim.com.tr)

    Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları şöyle:

    Plastik poşette GEKAP tutarı arttı (Takvim.com.tr Arşiv)Plastik poşette GEKAP tutarı arttı (Takvim.com.tr Arşiv)

    "Plastik poşet 86 kuruş, lastik 27 lira, çinko karbon piller 27 lira, madeni yağ 6 lira 70 kuruş, bitkisel yağ 6 lira 70 kuruş, ilaç 14 kuruş, plastik ambalajlardaki 0,33 litreye kadar olan içecek ambalajı 8,6 kuruş"

    Söz konusu Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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