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Fırsatçılara asgari ücret uyarısı: "En ağır şekilde cezalandırılacaktır"

Ticaret Bakanlığı, 2025'te uygulanacak asgari ücret zammı sonrası fiyatlarda fahiş artış yapmaya hazırlanan fırsatçıları uyardı. Yapılan açıklamada, "Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır." denildi. Bakanlık aç gözlülük yapan işletmeleri şikayet etmesi konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 08:06 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 08:32
Fırsatçılara asgari ücret uyarısı: En ağır şekilde cezalandırılacaktır

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    Ticaret Bakanlığı, 2025'te uygulanacak asgari ücret zammı sonrası fiyatlarda fahiş artış yapmaya hazırlanan fırsatçıları uyardı.

    Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya hesabı X)Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya hesabı X)

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 t net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

    Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

    Ticaret Bakanlığı denetimleri (AA)Ticaret Bakanlığı denetimleri (AA)

    İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

    Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

    Ticaret Bakanlığı denetimleri (AA)Ticaret Bakanlığı denetimleri (AA)

    Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, Il Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

    Ticaret Bakanlığı denetimleri (AA)Ticaret Bakanlığı denetimleri (AA)

    AÇ GÖZLÜLÜK YAPANLARI ŞİKAYET EDİN

    Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

    EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR

    2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

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