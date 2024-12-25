Fırsatçılara asgari ücret uyarısı: "En ağır şekilde cezalandırılacaktır"

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya hesabı X)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 t net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.



Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.