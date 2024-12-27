ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE’DE! 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar sil baştan

Milyonların uzun süredir merakla beklediği yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanarak 22 bin 104 TL olarak duyuruldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine karar verildiği bildirildi.
8 KALEME BİRDEN YANSIYACAK
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücret; işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden tazminatına, annelere yapılan ödemelere kadar pek çok gelire de yansıyacak...
İşte asgari ücretle birlikte artacak kazançlar...
🔶 İŞSİZLİK MAAŞI:
Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen en az 8 bin 1, en çok 16 bin 2 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 10 bin 402 lira, en yükseği de 20 bin 804 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira geçecek.
🔶 KIDEM TAZMİNATI:
Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 19 bin 850 lira veriliyor. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 26 bin 5 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 25 bin 808 lira olacak.
🔶 İHBAR TAZMİNATI:
Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. İş Kanunu'na göre; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta tutarında ihbar tazminatı ödeniyor. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan 10 bin 223 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 15 bin 726 liradan 20 bin 446 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 23 bin 590 liradan 30 bin 670 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya yükselecek.
🔶 RAPOR PARASI:
Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide de 444,50 lira. Ocak zammıyla günlük en az yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira rapor parası ödenecek.
🔶 ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:
Doğum izninde olan annelere 112 gün için en az 49 bin 784 rapor parası yani iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bu para, asgari ücret zammıyla 64 bin 724 liraya yükselecek.
🔶YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yaptığı ödeme 9 bin 925 lira. Bu tutar asgari ücret zammıyla 12 bin 904 liraya yükselecek. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya çıkacak.
🔶STAJYER ÜCRETİ:
Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 550, daha çok personeli olan yerlerde 5 bin 100 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 8 bin 501 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 3 bin 315 ya da 6 bin 631 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana da 11 bin 52 lira verilecek.
🔶 SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK:
65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. O da Ocak ayında belli olacak.