ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE’DE! 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar sil baştan

🔶 KIDEM TAZMİNATI:

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 19 bin 850 lira veriliyor. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 26 bin 5 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 25 bin 808 lira olacak.

🔶 İHBAR TAZMİNATI:

Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. İş Kanunu'na göre; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta tutarında ihbar tazminatı ödeniyor. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan 10 bin 223 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 15 bin 726 liradan 20 bin 446 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 23 bin 590 liradan 30 bin 670 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya yükselecek.

🔶 RAPOR PARASI:

Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide de 444,50 lira. Ocak zammıyla günlük en az yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira rapor parası ödenecek.

🔶 ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:

Doğum izninde olan annelere 112 gün için en az 49 bin 784 rapor parası yani iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bu para, asgari ücret zammıyla 64 bin 724 liraya yükselecek.