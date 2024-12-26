Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik ödeneği, GSS primi, kıdem tazminatı...

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise herkesi etkileyecek yeni asgari ücret belli oldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren net asgari ücret 5 bin 102 lira 55 kuruş artışla 22 bin 104 lira 67 kuruş olacak. Brüt asgari ücret de 20 bin 2 lira 50 kuruştan 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak. Yeni asgari ücretle birlikte pek çok gelir ve ödeme de zamlanacak. İşte detayları...

TÜM ÇALIŞANLARI ETKİLEYECEK:

Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretle birlikte işverenler tüm çalışanlarının maaşlarını yeniden belirleyecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik gibi ödenekleri de artacak.

İŞSİZE 20 BİN 646 TL: İşten ayrılanların en büyük güvencesi olan işsizlik ödeneği, son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesiliyor. Buna göre, işsizlik maaşı halen en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira. Asgari ücret zammıyla en düşük 10 bin 323, en yüksek 20 bin 646 liraya çıkacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasından hesaplandığı için en düşük tutar Nisan'da devreye girecek. En yüksek tutar Ocak'ta uygulanmaya başlayacak.

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI 25 BİN 808 TL: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Çalışılan her yıl için ödenen en düşük tazminat 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak. Damga vergisi kesilmiş tutar da 25 bin 808 lira 12 kuruşa yükselecek.

İHBAR ÖDEMESİ ARTIYOR: Asgari ücretlilerin sadece kıdem tazminatı değil, ihbar tazminatı da artacak. En düşük ihbar tazminatının tutarı 2 haftalık ödemede 7 bin 863 liradan 10 bin 223 liraya, 4 haftalık ödemede 15 bin 726 liradan 20 bin 446 liraya, 6 haftalık ödemede 23 bin 590 liradan 30 bin 670 liraya, 8 haftalık ödemede ise 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya ulaşacak. RAPORLUYA-ANNEYE YENİ ÖDEME: Rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneklerinde de en düşük tutarlar Ocak ayından itibaren artacak. Günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavide 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavide de 444,50 liradan 577,90 liraya çıkacak. Doğum izninde olan annelere 112 gün için ödenen iş göremezlik ödeneği yani rapor parası da 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya ulaşacak.

YARI ZAMANLI İŞTE DESTEK BÜYÜYOR: Doğum izni sonrası isteyen anneler ilk çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yaptığı ödeme asgari ücret zammıyla birlikte 9 bin 925 liradan 12 bin 904 liraya yükselecek. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya yükselecek.

STAJYERE 6 BİN 631 TL: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 550 liradan 3 bin 315 liraya, daha çok personeli olan yerlerde 5 bin 100 liradan 6 bin 631 liraya çıkacak. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılan ödeme de 8 bin 501 lirayken, 11 bin 52 lira olacak.

İŞ ARAYANA 10 BİN 878 TL: Halen sosyal yardım programlarından yararlanıp çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. İş arama yardımı bin 700 liradan 2 bin 210 liraya, işe yerleşme desteği de 6 bin 667 liradan 8 bin 668 liraya ulaşacak.

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK



65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak asgari ücret zammıyla kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. O da Ocak ayında belli olacak.

PRiMLER DEĞiŞiYOR

Asgari ücret zammıyla emeklilik için ödenecek primler artarken, sağlıkta da tutarlar değişecek... BAĞ-KUR'LUYA YENİ TUTAR

En düşük Bağ-Kur primi yeni asgari ücretle en düşük prim 6 bin 900 liradan 8 bin 971 liraya yükselecek. Düzenli ödeme yapanlar indirimli oran üzerinden ödeme gerçekleştirecek.

8.312 TL'YE İSTEĞE BAĞLI

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada en düşük tutar aylık 6 bin 400 liraydı. Bu tutar yeni asgari ücretle 8 bin 321 liraya çıkacak.

780 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK

Halen aylık 600,08 lira ödenerek aile boyu sağlık imkanından yararlanılırken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 780,17 lirayı bulacak. Hane içinde kişi başına düşen geliri 6 bin 667 lira 50 kuruştan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar yeni asgari ücretle birlikte 8 bin 668 lira 50 kuruşu bulacak.

BORÇLANMAYA 46 BİN TL FARK



DOĞUM-ASKERLİK BORÇLANMASI:

Yeni asgari ücretle 1 aylık en düşük borçlanma tutarı bin 920 lira 96 kuruş artışla 8 bin 321 lira 76 kuruşa çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanması 34 bin 577 lira artışla 115 bin 214 liradan 149 bin 791 liraya, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması 46 bin 103 lira artışla 153 bin 619 liradan 199 bin 722 liraya ulaşacak.

YURT DIŞI BORÇLANMASI: Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 9 bin 1 lira 13 kuruş ödeme yapıyor. Bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasıyla 2 bin 701 lira artışla 11 bin 702 liraya yükselecek.

İHYA: Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira 86 kuruş ödenirken, bu tutar yeni asgari ücrete göre 8 bin 971 lira 89 kuruşa yükselecek. 1 aylık ihyada 2 bin 71 lira fark oluşacak.