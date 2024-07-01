Başvuru yapmak kafi: SGK bağkur ve memur emeklileri 12.000 TL, 15.000 TL ve 18000 TL ek ödeme alabilecek!

Bu yıl içerisinde başlatılan promosyon kampanyası, SSK, Bağkur ve Memur emeklilerini kapsıyor. Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve Denizbank gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan müşterilere 12.000 TL'den 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdular. Bu kampanya, özellikle emeklilik döneminde ekonomik rahatlama arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.
Katılım Koşulları
Promosyon kampanyasından yararlanmak için emekli maaşınızı kampanyaya katılan bankalardan birine taşımanız gerekmektedir. Her bankanın kampanya koşulları farklılık gösterebilir, bu nedenle promosyon miktarı ve detayları için ilgili bankanın resmi internet sitesini ziyaret etmek veya doğrudan şubelerine başvurmak en doğrusu olacaktır.
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvuru süreci genellikle online platformlar veya banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. İlk adım olarak, promosyon teklif eden bir banka seçmek ve maaş hesabınızı o bankaya taşımak olacaktır. Daha sonra, bankanın belirlediği diğer koşulları (örneğin, belirli bir süre bankayla çalışma şartı) yerine getirmeniz gerekebilir.