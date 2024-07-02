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Ziraat Bankası Temmuz müjdesi verildi! Aylık 17.739 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası, ev almayı hayal edenleri desteklemek amacıyla yeni bir girişimde bulundu. Bu yeni kampanya, birden fazla kişinin ortak finansmanla kredi kullanabilmesine imkan vererek, kişi başına düşen mali yükü hafifletecek.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:25 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:59
Ziraat Bankası Temmuz müjdesi verildi! Aylık 17.739 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi kampanyası

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Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir teklif sunuyor: Ayda sadece 17.739,152 TL taksitle 2.5 milyon TL'ye varan konut kredisi imkanı! Bu teklif, özellikle konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, alt ve orta gelir grubundaki bireyler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ziraat Bankası'nın bu yeni girişimi, birden fazla kişinin gelirini birleştirerek daha yüksek taksitlerle kredi kullanma imkanı sunuyor. Ortak konut kredisi, düzenli gelire sahip iki ile beş kişi arasında kullanılabilir.

Ortak Konut Kredisi: Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası'nın bu yeni girişimi, birden fazla kişinin gelirini birleştirerek daha yüksek taksitlerle kredi kullanma imkanı sunuyor. Ortak konut kredisi, düzenli gelire sahip iki ile beş kişi arasında kullanılabilir.

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Kredi, alınacak konutun piyasa değerine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen maksimum kredi miktarlarına göre hesaplanacaktır.

Konutun üzerine ipotek konulacak, ve banka tarafından gerek görüldüğünde ek güvence talep edilebilecektir. Ayrıca, kredi kullanan bireyler için hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler de sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Detayları!

Kredi kullanmak isteyenler için Ziraat Bankası, %3,49 gibi cazip bir faiz oranı ile aylık 88.695,76 TL taksit imkanı sunuyor. Bu kredi, toplamda beş kişi tarafından ortaklaşa çekildiğinde, her bir kişinin ödemesi gereken aylık taksit 17.739,152 TL olarak hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi edinme süreci, bir dizi özel aşamayı içerir. Başlangıçta, potansiyel borçlunun mali durumu ve kredi geçmişi titizlikle incelenir. Banka, müşterinin ödeme gücünü değerlendirerek, uygun kredi limiti ve ödeme planını belirler.

Adayın evraklarını tamamlaması gerekmektedir; bu evraklar arasında kimlik belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler ve alınacak gayrimenkulün tapu kaydı bulunur. Banka bu belgeleri detaylı bir şekilde inceleyerek, kredinin onaylanıp onaylanmayacağını değerlendirir.

Kredi başvurusunun onaylanmasının ardından, kredi tutarı müşterinin hesabına aktarılır ve gayrimenkul alım işlemi gerçekleştirilir. Müşteri, banka ile önceden belirlenen vadede aylık taksitler halinde borcunu ödemeye başlar.

Bu süreç, müşterinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir. Ziraat Bankası, bu konuda geniş bilgi sunmak ve müşterilerini en iyi şekilde yönlendirmek için çeşitli danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır.

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