Ziraat Bankası Temmuz müjdesi verildi! Aylık 17.739 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir teklif sunuyor: Ayda sadece 17.739,152 TL taksitle 2.5 milyon TL'ye varan konut kredisi imkanı! Bu teklif, özellikle konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, alt ve orta gelir grubundaki bireyler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ziraat Bankası'nın bu yeni girişimi, birden fazla kişinin gelirini birleştirerek daha yüksek taksitlerle kredi kullanma imkanı sunuyor. Ortak konut kredisi, düzenli gelire sahip iki ile beş kişi arasında kullanılabilir.