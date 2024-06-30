Emekli zammı %35'e çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 19.500 TL maaş hesabı şekillendi! 10.000, 11.500, 12.350 TL alanlar temmuzda...

1 Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gözler, 3 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranını belirleyecek. Son açıklanan verilere göre, ilk 5 aylık enflasyon farkı toplamı %22'yi aşmış durumda. Bu da emekli maaşlarına yapılacak zammın en az %22 olacağı anlamına geliyor.

2 Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.