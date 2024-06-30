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Emekli zammı %35'e çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 19.500 TL maaş hesabı şekillendi! 10.000, 11.500, 12.350 TL alanlar temmuzda...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Enflasyon farkı ve refah payı beklentileriyle birlikte heyecan dorukta. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı Temmuz ayında netleşecek olsa da, memur ve memur emeklileri için beklentiler yüzde 20'lik sınırı şimdiden aşmış durumda. Yapılan son tahminlere göre, enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 20.34 ile yüzde 21.11 arasında bir zam gelmesi bekleniyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 39 bin lirayı, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin lirayı aşacak. Ancak, asıl dikkat çeken konu refah payı ve zam eşitlemesi ihtimali. Refah payı ve zam eşitlemesi hayata geçirilirse emeklilerinin zam oranı yüzde 35-40 bandına kadar yükselebilir.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 09:50 Güncelleme 30 Haziran 2024, 09:50
Emekli zammı %35’e çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 19.500 TL maaş hesabı şekillendi! 10.000, 11.500, 12.350 TL alanlar temmuzda... 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gözler, 3 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranını belirleyecek. Son açıklanan verilere göre, ilk 5 aylık enflasyon farkı toplamı %22'yi aşmış durumda. Bu da emekli maaşlarına yapılacak zammın en az %22 olacağı anlamına geliyor.

Emekli zammı %35’e çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 19.500 TL maaş hesabı şekillendi! 10.000, 11.500, 12.350 TL alanlar temmuzda... 2

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.

Emekli zammı %35’e çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 19.500 TL maaş hesabı şekillendi! 10.000, 11.500, 12.350 TL alanlar temmuzda... 3

MİLYONLARA 'FARK'LI ZAM
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak. Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.

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