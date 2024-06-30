Emekli zammı %35'e çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 19.500 TL maaş hesabı şekillendi! 10.000, 11.500, 12.350 TL alanlar temmuzda...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gözler, 3 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranını belirleyecek. Son açıklanan verilere göre, ilk 5 aylık enflasyon farkı toplamı %22'yi aşmış durumda. Bu da emekli maaşlarına yapılacak zammın en az %22 olacağı anlamına geliyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.
MİLYONLARA 'FARK'LI ZAM
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak. Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.