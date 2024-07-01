VE NETLEŞTİ: Asgari ücretle çalışanlara 180 gün boyunca 7.940 TL yardım ödemesi müjdesi geldi

İşsizlik Maaşı Miktarı Nasıl Hesaplanır? İşsizlik maaşının miktarı, kişinin son çalıştığı dönemdeki ortalama günlük kazancına göre hesaplanır. Genelde, son dört aylık kazancın ortalaması alınarak günlük kazanç hesaplanır ve bu miktarın %40'ı işsizlik maaşı olarak belirlenir.

Ödeme Süreleri Ne Kadardır? 600 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışmış kişilere 240 gün,

1080 gün ve üzeri sigortalı olarak çalışmış kişilere 300 gün işsizlik maaşı ödenmektedir.

2024 İşsizlik Maaşı Ödeme Miktarları İŞKUR'un belirlemelerine göre, işsizlik maaşı ödemeleri şu şekilde sıralanabilir: Son 4 ay asgari ücretle çalışmış olanlara 7.940,27 TL,

Son 4 ay 25.000 TL maaş ile çalışmış olanlara 9.924,10 TL,

Son 4 ay 41.000 TL maaş ile çalışmış olanlara 15.880,54 TL ödeme yapılacak.

Başvuru Süreci Nasıl İşler? İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak veya İŞKUR ofislerine şahsen yapılabilmektedir. Online başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de gerçekleştirilebilir ki bu, süreci oldukça kolaylaştıran bir yöntemdir.

2024 yılında işsizlik maaşı almak isteyenler için birçok önemli güncelleme bulunmaktadır. Özellikle asgari ücrette yaşanan artışlar ve ekonomik dalgalanmalar, işsizlik maaşının hesaplanmasında ve ödenmesinde önemli rol oynamaktadır. Başvuru şartlarına dikkat edilmesi ve gerekli belgelerin zamanında sunulması, sürecin sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. İşsizlik maaşı, ekonomik güvence sağlamak ve geçiş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir destektir. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ