SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1997-2005 yıllarında işe başlayan yaşadı! 10-11-12-13-15 yıl primle garanti emeklilik fırsatı

Emeklilik, yıllarca süren çalışma hayatının ardından gelen tatlı bir mola ve herkesin hayalini kurduğu bir dönem. Türkiye'de emeklilik sistemi, son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha esnek hale geldi. Artık bazı çalışanlar, daha az prim günüyle çalışma hayatına veda edebiliyor. Peki bu avantajlı sistemden kimler yararlanabilir ve hangi şartları sağlamak gerekiyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:11 Güncelleme 30 Haziran 2024, 17:11
1997-2005 yıllarında işe başlayan yaşadı! 10-11-12-13-15 yıl primle garanti emeklilik fırsatı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemeler, milyonlarca çalışanın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle az prim günüyle erken emeklilik hayali kuranlar için yeni fırsatlar doğuyor. İşte heyecanla beklenen o değişiklikler...

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik belirli şartları sağlayan sigortalılara sunulan bir fırsat. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı bulunan ve SSK'ya bağlı çalışanlar 3600 prim gününü (yaklaşık 10 yıl) tamamlamışsa, belirli bir yaş sınırına gelmiş olmaları koşuluyla emeklilik maaşı almaya başlayabilir.

Kadınlar için bu yaş 50, erkekler için 55 olarak belirlenmişken, emeklilik aylığı başlama yaşı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olabiliyor. Ancak, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi bu şartları yerine getiren herkese uygulanmıyor.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL DURUM

EYT kapsamında, 1999 ve öncesinde işe başlamış tarım işçileri, 3600 prim gününü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamladıkları takdir fallık avantajlara sahip oluyor. Bu grup için yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı tanınmış durumda. Kadınlar ve erkekler için belirlenen yaş aralıkları, 40 ile 54 ve 44 ile 58 yıl arasında değişiklik gösteriyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'lı olarak çalışmış kişiler için 4500 prim günü, yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme gerekliliği bulunuyor.

Bu süreyi tamamlayanlar, aynı zamanda 25 yıllık sigorta süresini doldurmuş ve yaş şartını sağlamış olmaları gerekiyor; kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını tamamlamış olmak şart.

PRİM GÜNÜ EKSİKLERİ VE BORÇLANMA

Eksik prim günleri, borçlanma yoluyla tamamlanabilir. Sigortalılar, eksik kaldıkları prim günlerini borçlanarak tamamlayabilir ve böylece emeklilik haklarından daha erken yararlanabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
TT Sanal Santral
İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor
Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
Joe Biden’a Demokrat darbesi: CNN canlı yayınında tuzağa düşürdüler! ABD medyasından veto: Kamuya hizmet için adaylıktan çekil
Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...
SON DAKİKA