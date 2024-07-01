Milyonlara zam haftası: Taban maaş ne olur? Refah payı var mı? Kim, ne kadar alacak?

Bu hafta açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca vatandaşın yılın ikinci yarısı için yeni aylıkları da belli olacak. Emekliler, memurlar, sosyal yardım alanlar zam oranlarını öğrenecek.
Yılın ikinci zam dönemi için artık son iki güne girildi. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak.
Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. İşçiler için de kıdem tazminatı tavanı belirlenecek. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 olmasının ardından 6 aylık oranın yüzde 25.8 çıkması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.