Milyonlara zam haftası: Taban maaş ne olur? Refah payı var mı? Kim, ne kadar alacak?

Yılın ikinci zam dönemi için artık son iki güne girildi. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak.

Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. İşçiler için de kıdem tazminatı tavanı belirlenecek. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 olmasının ardından 6 aylık oranın yüzde 25.8 çıkması bekleniyor.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.