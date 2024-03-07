SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kapalıçarşı için uyarı geldi, 'Birkaç gün içinde... 'DOLAR - ALTIN kuru: 7 Mart 2024 1 gram, çeyrek, tam altın- dolar ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI DÖVİZ TAKİBİ! DOLAR - ALTIN kuru: 7 Mart tarihinde altın ve dolar kuru, ekonomik gündemdeki yerini koruyarak en çok araştırılan konular arasında öne çıktı. Uzman analizlerine göre, bu finansal göstergelerdeki ani yükselişlerin ardında yatan nedenler, küresel ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Ekonomi dünyasını yakından takip edenler için bu durum, hem yatırım stratejileri hem de genel ekonomik istikrar açısından önemli ipuçları barındırıyor. Peki 1 gram, çeyrek, tam altın- dolar ne kadar, kaç TL oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:06 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:06
Kapalıçarşı için uyarı geldi, ’Birkaç gün içinde... ’DOLAR - ALTIN kuru: 7 Mart 2024 1 gram, çeyrek, tam altın- dolar ne kadar, kaç TL oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

7 Mart altın ve dolar kuru için araştırmalar hızlandı...Dolar/TL kuru, gün içerisinde 32 TL sınırını aşarak tarihinde ilk kez bu seviyeye ulaştı. Euro/TL kuru ise 35 TL'ye kadar çıkarak yatırımcıları şaşırttı. Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemlerinde makas farkının açılması, piyasadaki dalgalanmanın boyutlarını gözler önüne serdi. İşte canlı döviz kuru ve detaylar...

KAPALIÇARŞI UYARISI

Döviz alım satım işlemlerinde ise Interbank ile Kapalıçarşı arasındaki kur makası dikkat çekti. Dünkü işlemlerde yüzde 5'e kadar yaklaşan kur makası, kapanışa doğru yüzde 2'ye geriledi. Uzmanlar, makastaki bu farkın, vatandaşların döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasından kaynaklandığını ve bu durumun birkaç gün içinde normale dönebileceğini öngörüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MART 2024: Bugün anlık gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın 24 ayar altın kaç para?CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MART 2024: Bugün anlık gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın 24 ayar altın kaç para?
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MART 2024: Bugün anlık gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın 24 ayar altın kaç para?

Döviz piyasalarındaki bu dalgalanmanın temelinde ise 2023 yılındaki genel seçim döneminde yüzde 10'lara kadar çıkan kur makasının, yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde yeniden açılmasının etkisi olduğu ifade ediliyor. İslam Memiş'in yaptığı tahmin ve uyarılar da piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 TL seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz."

"Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabiki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fake yükseliştir. Dikkat etmek gerek."

"Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli.Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Kar satışlarını beklerim."

"2350 dolar seviyeleri göreceğiz ama yükselişlerin yavaş yavaş gerçekleşmesi lazım. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fed Başkanının açıklamaları var. Dolayısıyla bahane yapıp tekrar 100 dolarlık satış gelebilir. Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2327 TL seviyesine kadar yükseldi. Ne yapılmalı? Dikkat edilmeli. Çünkü gram altın fiyatı agresif yükseldiği için düşüşleri de bi o kadar sert olabilir. Bir gün içinde 100 TL yükselmesi sağlıksız."

"Ons ve dolardan destek aldı ama sağlıksız. O yüzden kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Takip edeceğimiz bant aralığı 2170-2270 lira. Yıl içerisinde Hazirana kadar 2500-2700 lirayı yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesini takip edeceğiz. 3000-3500 lira aralığı var mı? Evet var. Ancak sonra açıklayacağım. Önce 3000 lira seviyesine odaklandık. Her ay bir önceki ay altın fiyatları bedavaymış denilecek."

İŞTE DOLAR VE ALTIN KURU

🔸 ALTIN (TL/GR)

  • Alış: 2.189,24 💰
  • Satış: 2.189,53 💰

🔸 22 Ayar Bilezik

  • Alış: 2.094,48 💰
  • Satış: 2.132,44 💰

🔸 Altın (ONS)

  • Alış: 2.144,34 💰
  • Satış: 2.144,70 💰

🔸 Altın ($/kg)

  • Alış: 68.577,00 💰
  • Satış: 68.587,00 💰

🔸 Altın (Euro/kg)

  • Alış: 74.893,00 💰
  • Satış: 74.904,00 💰

🔸 Cumhuriyet Altını

  • Alış: 14.937,00 💰
  • Satış: 15.507,00 💰

🔸 Yarım Altın

  • Alış: 7.480,00 💰
  • Satış: 7.684,00 💰

🔸 Çeyrek Altın

  • Alış: 3.728,00 💰
  • Satış: 3.819,00 💰

🔸 Reşat Altını

  • Alış: 14.969,47 💰
  • Satış: 15.539,95 💰

🔸 Kulplu Reşat Altını

  • Alış: 14.971,69 💰
  • Satış: 15.542,20 💰

🔸 22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 2.073,32 💰
  • Satış: 2.211,04 💰

🔸 18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.598,14 💰
  • Satış: 1.598,36 💰

🔸 14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.217,12 💰
  • Satış: 1.632,55 💰

🔸 Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • Alış: 36.700,18 💰
  • Satış: 37.300,13 💰

🔸 Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 74.317,86 💰
  • Satış: 75.794,60 💰

🔸 Gremse Altın

  • Alış: 36.700,18 💰
  • Satış: 37.552,78 💰

🔸 Ata Altın

  • Alış: 15.138,82 💰
  • Satış: 15.526,41 💰

🔸 Tam Altın

  • Alış: 14.680,07 💰
  • Satış: 14.975,18 💰

🔸 Külçe Altın ($)

  • Alış: 70.500,00 💰
  • Satış: 70.550,00 💰

🔸 Has Altın

  • Alış: 2.178,29 💰
  • Satış: 2.178,58 💰

🔸 Hamit Altın

  • Alış: 14.969,47 💰
  • Satış: 15.539,95 💰

ABD Doları

  • Alış: 31,7611
  • Satış: 31,7686

Euro

  • Alış: 34,6603
  • Satış: 34,6948

İngiliz Sterlini

  • Alış: 40,5272
  • Satış: 40,5668

İsviçre Frangı

  • Alış: 35,9899
  • Satış: 36,0107

Japon Yeni

  • Alış: 0,2133
  • Satış: 0,2128

Suudi Arabistan Riyali

  • Alış: 8,4433
  • Satış: 8,4857

Norveç Kronu

  • Alış: 3,0122
  • Satış: 3,0230

Danimarka Kronu

  • Alış: 4,6236
  • Satış: 4,6515

Avustralya Doları

  • Alış: 20,7867
  • Satış: 20,8910

Kanada Doları

  • Alış: 23,4012
  • Satış: 23,5422

İsveç Kronu

  • Alış: 3,0708
  • Satış: 3,0893

Ruble

  • Alış: 0,3490
  • Satış: 0,3511

CANLI ALTIN KURU

CANLI DOLAR KURU

CANLI EURO KURU

1 gram altını olan bile kasırgaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti! 2024 sonuna kadar...1 gram altını olan bile kasırgaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti! 2024 sonuna kadar...
1 gram altını olan bile kasırgaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti! 2024 sonuna kadar...
1.300 yıldır gün yüzü görmeyen hazine! Çil çil altınları gören şaştı kaldı1.300 yıldır gün yüzü görmeyen hazine! Çil çil altınları gören şaştı kaldı
1.300 yıldır gün yüzü görmeyen hazine! Çil çil altınları gören şaştı kaldı
Maaş gibi jest: Ev hanımlarına 2.000 TL ödeme yapılacak! 2 ayda 1 hesaplara yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...Maaş gibi jest: Ev hanımlarına 2.000 TL ödeme yapılacak! 2 ayda 1 hesaplara yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Maaş gibi jest: Ev hanımlarına 2.000 TL ödeme yapılacak! 2 ayda 1 hesaplara yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerin Afyonkarahisar’daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak’ta son buldu! Burcu Köksal’ın DEM restini Özgür Özel yuttu: Aman başkanım sen düzelt
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Neden Mısır’a kaçtılar? Eylem Tok ne planladı?
İnsani Yardım Vakfı
Son dakika: İstanbullunun çilesi ulaşım! Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı seferler durdu! Yolcular isyanda
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Bu ay başvur 6 bin TL al! Emekli olacaklar ikramiye için nelere dikkat etmeli? Kim, hangi ödemeyi alabilecek?
Türk Telekom
Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar
Gözler yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nda! Union SG maçında Avrupa’nın devleri onun için Brüksel’de olacak
Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den | Esenyurt’ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti’nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!
31 Mart’ta hiç kimse kaybetmeyecek | Cumhur’un İstanbul adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı: 39 ilçe 100 bin konut, emekliye destek, taksi...
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
SON DAKİKA