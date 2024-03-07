Kapalıçarşı için uyarı geldi, ’Birkaç gün içinde... ’DOLAR - ALTIN kuru: 7 Mart 2024 1 gram, çeyrek, tam altın- dolar ne kadar, kaç TL oldu?

7 Mart altın ve dolar kuru için araştırmalar hızlandı...Dolar/TL kuru, gün içerisinde 32 TL sınırını aşarak tarihinde ilk kez bu seviyeye ulaştı. Euro/TL kuru ise 35 TL'ye kadar çıkarak yatırımcıları şaşırttı. Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemlerinde makas farkının açılması, piyasadaki dalgalanmanın boyutlarını gözler önüne serdi. İşte canlı döviz kuru ve detaylar...
KAPALIÇARŞI UYARISI
Döviz alım satım işlemlerinde ise Interbank ile Kapalıçarşı arasındaki kur makası dikkat çekti. Dünkü işlemlerde yüzde 5'e kadar yaklaşan kur makası, kapanışa doğru yüzde 2'ye geriledi. Uzmanlar, makastaki bu farkın, vatandaşların döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasından kaynaklandığını ve bu durumun birkaç gün içinde normale dönebileceğini öngörüyor.
Döviz piyasalarındaki bu dalgalanmanın temelinde ise 2023 yılındaki genel seçim döneminde yüzde 10'lara kadar çıkan kur makasının, yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde yeniden açılmasının etkisi olduğu ifade ediliyor. İslam Memiş'in yaptığı tahmin ve uyarılar da piyasalarda dikkatle takip ediliyor.