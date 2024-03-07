MART 2024 Aile Destek ödeme tarihi: Aile destek paketi zamlandı mı? Bayram ikramiyesi alacaklar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

2024 Mart ayının gelmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Bu ödemeler, birçok aile için önemli bir destek sağlamakta ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.
MART 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.
Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.