Bu ay başvur 6 bin TL al! Emekli olacaklar ikramiye için nelere dikkat etmeli? Kim, hangi ödemeyi alabilecek?

Bu kişiler bu yılki iki bayram ikramiyesini de yani toplam 6 bin lira alacak. Kurban Bayramı ise Haziran'a denk geliyor. Mart'tan sonra ancak Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanların ilk ikramiyesi de Kurban Bayramı ikramiyesi olacak. Haziran'da ve sonrasında aylık başvurusu yapanlar ise

önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.

ÖDEME TARİHİ ERKENE ÇEKİLİRSE, ÖRNEĞİN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ MART'TA VERİLİRSE BU AY AYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA ETKİSİ OLUR MU?

İkramiye ilk yasalaştığında düzenleme 'ödemenin yapılacağı tarihte' aylık alıyor olmak şeklindeydi. Daha sonra 'ödemenin yapılacağı tarihte' ibaresi 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

Yani ikramiye için bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor almak gerekiyor. Bu nedenle ödemenin erkene alınması ikramiye hakkını etkilemiyor. İlk ikramiye erkene çekilip bu ay ödense de Mart sonuna kadar emekli aylığı başvurusunda bulunanlar aylıkları bayramın olduğu ay olan Nisan'da bağlanmış olacağından bu ödemeden yararlanabilecek. Aylıkları bağlandıktan sonra ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

SÜRESİNDE BAŞVURAN HERKES İLK İKRAMİYEYİ ALIR MI?

Emeklilik şartlarınızı tamamladığınızdan emin olmalısınız. Örneğin; priminiz eksik kalmışsa ya da yıl şartını tamamlamamışsanız aylığınız bağlanmaz. Bu ay başvuruda bulunmuşsanız ancak incelemeler sırasında şartları sağlamadığınız ortaya çıkarsa bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alamazsınız. Şartları sağladıktan sonra emekli aylığınız bağlanır ve bu tarihe göre ikramiyeden yararlanmaya başlayabilirsiniz.