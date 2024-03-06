Maaş gibi jest: Ev hanımlarına 2.000 TL ödeme yapılacak! 2 ayda 1 hesaplara yatıyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.

Soru 4: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımımı geçen ay aldım bu ay da almaya gittim maaşım yoktur neden?

Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikâhlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir.

Soru 5: Dini nikâhlı eşim vefat etti Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır, faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanmak için kişinin son resmi nikâhlı eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.

Soru 6: Eski eşim vefat etti ve ben evlendim şuan da Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Eşi vefat etmiş ve sonrasında yeniden evlenmiş kişiler Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanamaz.

Soru 7: Eşim vefat etti, ben şuanda dini nikâhlı olarak biri ile yaşıyorum. Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır faydalanamazsınız.

Soru 8: Eşim vefat etti ve ben şuanda başka birisi ile yaşıyorum Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımım kesilir mi?

Evet kesilir.

Soru 9: Sigortalı olarak bir işe başladım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımlardan faydalanabilir miyim?

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanamaz.

Soru 10: Muhtaçlık durumumun ortadan kalkması bu yardımı almaya engel midir?

Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması bu yardımı almaya engeldir.

Soru 11: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanıyorum aynı zamanda Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) da faydalanabilir miyim?

Hanenin durumu kişinin ikamet ettiği il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetince değerlendirilerek, söz konusu yardımlardan yararlandırılması uygun görüldüğü takdirde kişi her üç yardımdan da faydalanabilir.

Soru 12: Engelli Yardımından faydalanıyorum Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan alabilir miyim?

Hayır, alamazsınız, ikisinden birini tercih etmeniz gerekiyor.

Soru 13: Adres değişikliği yaptım yardımımı alamıyorum neden?

Yapılan adres değişikliğinin yeni ikametgâhınızın bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilip, dosya transfer işlemi yapılmalıdır.